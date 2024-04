Desde las 0 de este jueves 11 de abril los choferes de colectivos agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) llevan a cabo una retención de tareas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en reclamo por la falta de pago del incremento salarial acordado con los empresarios del sector, que le reclamaron al gobierno por la falta de envío de los fondos. Hay unas 125 líneas afectadas.

La medida fue anunciada luego de que fracasara una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo entre el gremio y el sector empresario. Según explicaron fuentes del ámbito empresario, el acuerdo paritario no fue homologado y el Gobierno no giró los fondos necesarios para cubrir el incremento salarial reclamado por los trabajadores. Por ese motivo, los empresarios afirman que solo abonarán el salario de $737.000 que ya fue pagado en su totalidad.

Por su parte, la UTA señaló que el sector empresario se niega a pagar los salarios en los montos acordados a pesar de que los Gobiernos Nacional y Provincial aportaron más de $122 mil millones en subsidios, con un aumento del 42% respecto a meses anteriores, y que también hubo un incremento del 250% en el valor del pasaje que pagan los usuarios.

Las Líneas 514 (Almirante Brown); 543 y 544, de la empresa Yitos (Lomas de Zamora), circularán con su cronograma habitual, lo mismo que la Línea 503 (San Vicente); 520 y 523 (Lanús) y 570 (Avellaneda).

Ante esta situación, el gremio advirtió que si para mañana jueves no tienen depositado el dinero que reclaman, los trabajadores no circularán los colectivos. Desde las empresas, en tanto, dejaron en claro que “quien no trabaje, amén de las sanciones que puedan corresponder por falta injustificada, no cobrará su salario completo”.

La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia entre las partes para el próximo lunes 15 de abril, en un intento por resolver el conflicto. La UTA exige que el básico a cobrar sea de $987.000, incorporando una suma no remunerativa de $250.000 pactada en febrero, algo que las empresas se niegan a pagar si no hay un aporte del Estado que lo cubra sin aumentar el precio del boleto.