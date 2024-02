El jefe de Gobierno Jorge Macri afirmó este martes que están “diseñando un sistema de diagnóstico y atención” donde se priorice al porteño en la salud pública del distrito, al referirse al flujo de pacientes que se desplazan de municipios bonaerenses para recibir atención en la ciudad de Buenos Aires.

“Vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo que podamos, pero también estamos diseñando un sistema de diagnostico y atención para el porteño donde lo prioricemos. Me parece que es razonable”, afirmó Macri a Radio Rivadavia.

El alcalde porteño realizó estas declaraciones luego de que se difundiera un video donde un médico de guardia en el hospital Argerich del barrio de La Boca señalara -ante una sala llena de pacientes esperando ser atendidos- que la mayoría provenían de la provincia de Buenos Aires y que los recursos son escasos..

“Obviamente no cuando hay un riesgo de vida o una emergencia porque ahí no hay especulación. Pero la mayoría de las problemáticas que llegan a las guardias son de atención primaria”, añadió.

El gobernador Axel Kicillof respondió con dureza los dichos de Macri sobre el uso de los hospitales porteños por parte de los bonaerenses y comparó: “En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar esta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica”advirtió.

“Todos los porteños que van a la provincia de Buenos Aires, que van los fines de semana a Pilar, que van a nuestra costa, a nuestros destinos turísticos, que estén tranquilos que la provincia de Buenos Aires tiene un Operativo Sol récord, y no nos vamos a dejar chicanear ni vamos a empezar a ser cuestiones de este tipo en un momento tan complicado como este” agregó ante Crónica TV.

En esa dirección, catalogó el planteo de Jorge Macri como “un razonamiento estúpido” y volvió a insistir con la discriminación nacional en materia de coparticipación: “la provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos y recibe el 20″, aunque aclaró que no va a reclamar “ese 40% porque es un país federal, es un país solidario. No es el enfoque adecuado”. argumentó.

Además cargó contra la “estatización” de servicios que Javier Milei aplica al expulsar a una gran cantidad de ciudadanos de la cobertura privada por el aumento exponencial de los costos de servicios como salud o educación: “Lo que estamos viendo también en los municipios es que están yendo cada vez más al hospital los que antes podían pagar un remedio por privado con una prepaga. Que no distraigan con estas cuestiones, hay que dar discusiones importantes” explicó.

Desde el Ministerio de Salud señalaron, por ejemplo, que a la Ciudad entran diariamente “más de 3 millones de bonaerenses a producir, trabajar y estudiar, generando riqueza” del otro lado del Riachuelo.

Desde Provincia dieron cuenta también de las asimetrías entre ambas jursdicciones y desmintieron la afirmación de Macri en torno a la falta de inversión en el área.

“En la actualidad la Ciudad de Buenos Aires cuenta con más de 30 hospitales más los hospitales nacionales en su territorio para una población de alrededor de 3 millones de habitantes, de los cuales el 80% tiene obra social o cobertura de medicina prepaga cuya atención principalmente es en clínicas y sanatorios privados, por lo que la atención en efectores públicos para personas con cobertura pública exclusiva sería para 600 mil habitantes”, indicaron.

A la par, explicaron que la Provincia sumó sólo en los últimos cuatro años, seis hospitales de alta complejidad, 156 centros de de atención primaria y más de 300 ambulancias. En Buenos Aires, señalaron, se “que atienden y cuidan a todas las personas que así lo requieren lo hemos realizado con una profunda disparidad en términos coparticipables ya que Provincia de Buenos Aires aporta el 40% de los recursos y recibe el 20%”.

“Desde la Provincia de Buenos Aires se está trabajando incansablemente por la articulación y la integración del sistema de salud y así lo hemos hecho aún en los peores momentos”, recordaron las autoridades bonaerenses, que llamaron a la reflexión a Macri. “Estás declaraciones desafortunadas solo angustian a las personas que habitan, transitan y utilizan todos los servicios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, es por esto que consideramos y llamamos a la reflexión de este anuncio radial”, cerraron en un comunicado.

También recordaron que durante la pandemia por coronavirus, “el 17% de los habitantes de la Capital Federal fueron vacunados en territorio bonaerense, sin consultar lugar de residencia, ni estrato social”.