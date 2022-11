Le dieron sin mala intención una de las patadas más violentas que se hayan registrado en cualquiera de las categorías del fútbol argentino, salió para ser atendido pero insistió para jugar, a contramano del consejo médico y en el segundo tiempo hizo un golazo para Claypole en un partido clave. Leonel Llodrá fue la figura de la cancha el domingo en el triunfo por penales del Tambero ante Real Pilar, que significó la clasificación a la semifinal del Reducido por el ascenso a la Primera B.

Iba media hora de partido en el Capocasa cuando el defensor José Rodríguez de Real Pilar salió a cortar la jugada y de zurda hundió todos a los tapones de su botín izquierdo en la cara del 9 de Claypole, que quedó en el piso y generó una gran preocupación en sus compañeros y también en sus rivales.

El defensor le pegó a la pelota con mucha violencia y luego de impactarla, sin mala intención, le dio en la cara a Llodrá, que venía cayéndose. El delantero quedó tendido y quieto.El DT Jesús Díaz pensó enseguida en el cambio y mandó a calentar a Benja Giménez. Pero el corazón de Llodrá pidió seguir. “No me quería perder este partido”, dijo más tarde. Se enjuagó las manos con agua y saltó a la cancha.

“Fue una patada pero no fue con mala intención. Siento la cara explotada, me la pegaron con gotita, pero no quería salir. Me dijeron que no podía seguir así, pero nunca se me cruzó por la cabeza salir de la cancha”, dijo Leo luego del partido.

El delantero del Tambero tiene 28 años, 12 goles convertidos en el campeonato de la Primera C con Claypole y un pasado ligado al distrito: jugó en Brown de Adrogué (se recuerda un gol agónico suyo a Villa San Carlos en 2015: https://brownonline.com.ar/7447-deportes-leo-llodra-el-heroe-inesperado-de-adrogue-2015-10/) y San Martín de Burzaco, además de Luján, equipo con el cual protagonizó un hecho polémico justamente ante Claypole: https://brownonline.com.ar/82116-deportes-claypole-sufrio-otra-vez-al-arbitro-y-empato-con-lujan-2021-05/).