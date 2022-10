Con suspenso, ante un estadio colmado y con nada de sufrimiento en los penales, Claypole le ganó a Real Pilar esta tarde en su cancha y clasificó a las semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera B, luego de empatar 1 a 1 el partido disputado este domingo en el Rodolfo Vicente Capocasa, la cancha del Tambero, donde Thiago Libares atajó dos penales.

Empezó mejor el partido la visita el partido, dejando jugar a Claypole, no con tanta posesión de balón como está acostumbrado El Monarca, sino cediendo la pelota, saliendo rápido y con pases largos para llegar hasta Libares en varias oportunidades con claridad, sobre todo por la derecha de la defensa donde los de Jesús Díaz no llegaban a cubrir la subida de Ortiz. Si esa primera mitad tenía un ganador, debería haber sido el conjunto de Pilar, si no fuera por varias salvadas de Thiago Libares.

Sin embargo, en el amanecer del primer tiempo, Claypole abrió la cuenta con un gol maradoniano el día en que Diego Maradona hubiera cumplido 62 años. A los 20 segundos del segundo tiempo, y arrancó en un lateral de Ortiz, la jugó a la medialuna para Acosta, el 10 la empaló para Llodrá, Lionel la tiró adentro para Monzón, el Burro se la devolvió al 9 y Leonel la agarró de zurda y la clavó en el ángulo derecho del arquero.

El DT Díaz metió a Benítez, a Matías Sarmiento y a Benjamín Giménez para tratar de definirlo. No lo logró y lo pagó caro sobre el final del partido. A los 49 minutos, subió por la derecha, la cruzaron de lado, la defensa despejó a medias y el rebote lo tomó Emiliano Tabone para clavarla en el ángulo.

Libares fue rey ante El Monarca

En los penales, Libares fue héroe. Le atajó el primero a Gerardo Pérez, Crocco estrelló en el travesaño el segundo de El Monarca y hasta le atajó el tercer penal a Real Pilar, pero el ´+arbitro lo hizo patear otra vez porque se había adelantado. Claypole convirtió los cuatro que tiró (Celso Báez, Matías Sarmiento, Benjamín Giménez y Alejo Daivez definió la tanda a favor del Tambero).

Ahora jugará con Midland, campeón del Apertura de la Primera C, en Libertad.En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos, los campeones (Midland y Argentino de Merlo) avanzarán directamente a la final por gozar de ventaja deportiva gracias a su coronación.

Argentino de Merlo, campeón del Clausura enfrentará a Laferrere que hoy eliminó a Deportivo Español (el equipo que más puntos hizo en todo el años) al ganarle 3 a 1 en el estadio Nueva España.