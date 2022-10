Una sola foto se sacó José Manuel “Lacho” Palacios durante los meses en los que combatió en la gesta de Malvinas. Fue la tapa de la revista Billiken. En ella, el veterano de guerra y vecino de la localidad de Malvinas Argentina mira el mar, ofrece su perfil izquierdo a la cámara y pierde la vista en el horizonte.

Por obra y gracia del equipo de muralistas de Almirante Brown, esa foto se convirtió ahora en un inmenso mural del patio del Jardín de Infantes 939 de Malvinas Argentinas, hasta donde “Lacho” se llegó ayer para verse, 40 años atrás en Malvinas y en tamaño gigante.

“Gracias al equipo de muralistas de la Casa Municipal de las Culturas de Almirante Brown y gracias al Jardín 939”, dijo Palacios para agradecer el trabajo conjunto que oficia de homenaje a 40 años del fin de la gesta heroica de Malvinas.

A sus 19 años, Palacios tomó una decisión: ir por voluntad propia a la Guerra de Malvinas tras finalizar el servicio militar obligatorio. “Tuvimos una dictadura de lo peor. Es feo ir a una guerra, no reivindicamos la guerra para nada. No reivindicamos que haya una guerra hoy en día. Pero la soberanía está por sobre todo”, le dijo a Brown On Line, en una de las tantas charlas que mantuvo con este medio.

https://brownonline.com.ar/92511-sociedad-habla-un-veterano-de-guerra-y-vecino-de-brown-la-soberania-esta-por-sobre-todo-2022-04/