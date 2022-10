Luego de su resonante triunfo del fin de semana ante Sportivo Italiano por 2 a 0, Claypole enfrentará a Real Pilar por la fase 2 del Reducido de la Primera C, un campeonato que no escapa a la injusta vara de la AFA, que ya no premia a quien más puntos consigue -como manda la lógica- y da un solo ascenso para esta categoría.

El Tambero jugará contra “El Monarca” el sábado 29 de octubre a las 15:30⁣ en el Estadio Rodolfo Capocasa de Claypole, el mismo escenario en el cual derrotó el sábado al Tano. Real Pilar, en tanto, viene de ganarle 3 a 1 a Berazategui en el estadio Municipal de Pilar.

El encuentro es definitorio y no tiene partido de vuelta, por lo tanto el sábado mismo se conocerá el nombre del equipo que avanzará a la siguiente rueda del mini torneo para definir el equipo en ascender.

En el último encuentro entre ambos, Claypole consiguió un triunfazo en Pilar por 1 a 0 el pasado 11 de octubre, con un golazo de su número 10, Sergio Acosta.

Español que ayer venció por penales a Atlas y Laferrere que le ganó a Excursionistas por 2 a 1 serán rivales entre sí también el sábado, en otro de los choques del Reducido.

Argentino de Merlo, que ganó el clausura, está clasificado a la semifinal del mini torneo, lo mismo que Midland, el ganador del apertura. Ellos enfrentarán a los dos semifinalistas que saldrán de estos dos partidos del sábado 29. Claypole sueña con tener un lugar allí.