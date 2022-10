Este sábado 22 de octubre tendrá lugar la tercera Marcha del Orgullo en Almirante Brown organizada por Orgullo Brown, un espacio de militancia local que busca visibilizar las desigualdades que padecen las diversidades.

La concentración será a las 16 en Espora y diagonal Adrogué y marcharán por el centro de localidad. Llegarán a la Plaza Brown de Adrogué y habrá espectáculo con artistas del colectivo LGBTIQ+, con cierre a cargo de la banda Rebelión en la Zanja.

Estas son algunas de las consignas por las que se llevará a cabo esta 4ta Marcha del Orgullo Brown son:

• ¡Sin Tehuel no hay Orgullo! Por una reforma judicial con perspectiva feminista y disidente. Sin democracia no hay derechos, no hay igualdad ni inclusión. ¡Sin cristina no hay Orgullo!

• Reconocer es Reparar, jubilaciones y pensiones para personas travestis trans mayores sobrevivientes.

• Reglamentación inmediata de la Ley integral de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. “Las Malvinas son argentinas”

• Implementación real de la ley de Cupo laboral travesti trans a nivel local, provincial y federal. • ¡La deuda es con nosotrxs! Que la paguen los que la fugaron.

• Fortalecimiento de las políticas públicas y presupuesto con perspectiva de género y diversidad sexual en lo local. Cumplimiento de Ley Micaela en el estado municipal YA.

• Fortalecimiento de políticas de salud mental para Diversidades vulneradas históricamente. Necesitamos más consultorios igualitarios en Almirante Brown. Basta de estigma y desinformación. La salud mental es salud. Visibilidad y reconocimiento de lxs cuerpos intersex y formación médica para la digna atención de esas identidades en el ámbito local.

• No a la proscripción del lenguaje inclusivo, por una ESI no binaria. Implementación de la ESI con perspectiva LGBTINB+. Por infancias y adolescencias libres.

• ¡Basta de discursos de odio! ¡Paren con la criminalización de las identidades disidentes! • Preservativo para relaciones entre personas con vulva.

• NO a la patologización de nuestros cuerpos. Cumplimiento de la ley nacional de talles YA

• Basta de racismo estructural en Argentina. Le decimos basta a la opresión a identidades marrones, afrodescendientes, originarias y racializadas combatiendo con antirracismo la supremacía blanca. • Por un Estado laico, Basta de conservadurismos religiosos antiderechos.