La Cámara de Casación Penal bonaerense otorgó este viernes la excarcelación de Marcos Esteban Bazán mientras aguarda ser sometido a un nuevo juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la joven que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Llavallol, partido de Lomas de Zamora, hecho por el que había sido condenado en un primer debate anulado a fines del año pasado, informaron fuentes judiciales.

La resolución fue dictada por la Sala I de esa Cámara, que hizo lugar a un pedido de la defensa de Bazán para que permanezca en libertad hasta tanto sea nuevamente juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora en marzo del 2023 junto al otro sospechoso, Marcelo Sergio Villalba (45).

“Estamos esperando a que el Tribunal oficie al Servicio Penitenciario para que salga en libertad en las próximas horas”, dijo a Télam la abogada Cristina Fau, representante de Bazán.

En el fallo de seis páginas al que Télam tuvo acceso, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana le impusieron “la prohibición de salida del país (con la debida comunicación a la Dirección Nacional de Migraciones)” y “la obligación de comparecer en forma mensual ante ese organismo jurisdiccional”.

“No puede pasarse por alto que la prisión preventiva que lleva más de cinco años sin que exista un juicio que se haya expedido en punto a la culpabilidad del acusado, responde a circunstancias exclusivamente imputadas a déficits del Estado, aquellos que dieran motivo a la nulidad del pronunciamiento jurisdiccional decidido por esta Sala”, explicaron.

La Cámara añadió que “de allí que los parámetros vinculados con la gravedad de la conducta atribuida al acusado y la magnitud de la pena en expectativa, que en la primera etapa de la investigación resultaban válidos para el sostenimiento de la medida de coerción dispuesta, no pueden serlo luego de transcurridos cinco años del inicio del proceso, cuando como se dijera, la causa por la cual no se arribó al dictado de un pronunciamiento definitivo obedece a motivos ajenos a quien fue privado de su libertad por todo ese tiempo”.

Cinco años sin Anahí

Anahí fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán (39) fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero el Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral en el que, además, deberá ser juzgado Villalba.

Luego del fallo de Casación, la abogada Fau solicitó la excarcelación del imputado ya que el nuevo juicio oral no iba a realizarse en la brevedad y, además, afirmó que no existen riesgos procesales por parte del acusado, que tiene domicilio fijo y no cuenta con otros antecedentes penales.