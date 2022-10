El veterano de Malvinas Pascual Rueda falleció el sábado y causó un enorme pasar entre sus compañeros del Centro de ex Combatientes de Malvinas “Puerto Argentino”, de Almirante Brown, espacio que Rueda presidió hace unos años.

Los veteranos agrupados de Almirante Brown manifestaron su “inmenso pesar la partida hacia la gloria eterna de un luchador incansable y referente de los veteranos de guerra. Que su alma inmortal descanse en paz. Nuestro más sentidos pésame a la familia”, se expresaron a través de un comunicado.

“Hoy nos tocó despedir a una excelente persona, gran luchador de la causa Malvinas, que a pesar de sus problemas de salud trabajó siempre y estuvo para que al veterano de guerra browniano no le faltara nada. Tu lucha no fue en vano. Querido HEROE de Malvinas ve que tus camaradas te están esperando. QEPD Pascual Rueda”, dijeron los hijos y nietos de los veteranos de Malvinas de Almirante Brown.

Su hija Deborah, integrante de la agrupación Hijos y Nietos de los ex combatientes brownianos, lo despidió en las redes sociales con “El Orejano”, canción emblema popularizada por Jorge Cafrune y compuesta por José Luis Guerra Perdomo y Amorín Aníbal López . “Yo sé que en el pago, me tienen idea/Porque a los que mandan, no les cabresteo/Porque despreciando las huellas ajenas/sé abrirme camino pa’l ir donde quiero/Porque no me han visto lamer la coyunda/Ni andar hocicando pa’ hacerme de un peso/Y saben de sobra que soy duro de boca/Y no me sujeta ni un freno mulero/Porque cuando tengo que cantar verdades/las canto derecho, nomás a lo macho/Por eso en el pago, me tienen idea/Porque entre los ceibos estorba un quebracho/Porque todito’ ellos le han puesto la hamaca/Y tienen envidia de verme orejano”