Por la fecha 16 de la Primera C, San Martín de Burzaco perdió en su cancha ante Liniers por 1 a 0 y no puede darse por vencido en su lucha por no descender, mientras que también esta tarde de lunes Claypole lo dio vuelta y se trajo un triunfazo en su visita a Berazategui, a quien superó por 3 a 2 y obtuvo tres puntos que lo suben al reducido por el segundo ascenso.

Intenso el partido para el Tambero en el Norma Lee. Empezó abajo. Pombo metió un pase precioso por la derecha, Campusano desbordó a Simioli y Fener puso la frente para vender a Libares y ponerse 1 a 0 a los 10 minutos del primer tiempo. Enseguida, hubo un susto cuando Campanelli saltó a cabecear y chocó con un rival en el área de Berazategui. El DT Jesús Díaz metió a González por el central del Tambero.

En gran jugada entre Ortiz y Llodrá por la derecha, el genial Acosta la cedió a Facu Garzino y este metió el centro para que el Tanque Matías Coselli defina a lo goleador, al palo del arquero para empatar el partido.

A los 14 minutos del segundo tiempo, centro desde la izquierda al punto penal, la tocó de forma deficiente Lionel Llodrá, le quedó a Iglesias que se estiró entre el arquero y el defensor que intentaba cerrar y cabeceó al gol. Entonces, Bera fue con más ímpetu, el Tambero le aguantó el ritmo como pudo: a los 23 se lo perdió Pombo con Libares saliendo a tratar de tapar. Era el peor momento de Claypole.

Pero luego el Tambero se cerró, el DT armó una línea de cinco defensores que el local no pudo descifrar y a los 45 Benjamín Giménez hizo un golazo impresionante. Recibió un pase-rebote desde el campo propio, la dejó picar, y de primera y de aire le dio de cachetada con el borde externo del píe derecho desde casi 30 metros: la pelota se clavó en el primer palo del arquero, que no llegó a pesar de la estirada e hizo más espectacular la jugada. Golazo.

Parecía que terminaba todo, pero a los dos minutos Montero entró por la derecha, libre y solo, para tomar un rebote que dejó Libares para poner el 3 a 2 definitivo, que sube a Claypole al reducido por el segundo ascenso a la Primera B. El Tambero suma 52 puntos en la tabla general -uno más que Berazategui, hasta ahora el último en ingresar- y 23 unidades en el Clausura de la Primera C.

San Martín perdió en Burzaco

¿Pudo haber empatado Sanma el partido que perdió 1 a 0 en Burzaco ante Liniers? Claro que sí. Si entraba el cabezazo que a los 49 tuvo Lautaro y el arquero del sacó del ángulo. Pero también pudo no haber perdido ni la defensa no lo dejaba en soledad a Julián Rodríguez Seguer, que tuvo tiempo para pararla de pecho, acomodarse en el área y ponerla en el ángulo izquierdo sin que nadie lo molestara. Iban 18 del primer tiempo.

El arquero del local, Matías Willhein, fue figura. Eso demuestra lo cuesta arriba que resultó el partido para San Martín, a quien perder de local se le convirtió en una costumbre que lo hará llegar con suspenso a la parte final del campeonato.

Sanma quedó con 15 puntos en el Clausura y en la general suma 26 unidades. Por ahora le saca 5 puntos de El Porvenir -el equipo que hoy estaría descendiendo- y a dos unidades de Victoriano Arenas. Todo eso, con nueve puntos en juego y con un partido final con Claypole que a San Martín le pone hoy los pelos de punta.