Agustín Lucas Machuca, integrante de la DDI de Lomas de Zamora, quedó detenido ayer acusado de intentar matar de un tiro en la cabeza a una joven de 21 años y vecina de Claypole, que lucha por su vida en un hospital de Florencio Varela, donde el sujeto –también vecino de Claypole- la abandonó tras dispararle con su arma reglamentaria.

“El miércoles a las 22 la pasó a buscar por su casa de Claypole, iban a cenar a Mostaza, de Lomas y de ahí no se supo más nada. Ella siempre le avisaba todo a su hermana: pero ese día le avisó a una amiga que ya estaban pidiendo la comida en el lugar. Después de eso no se supo más nada”, contó a Brown On Line una amiga de la familia de la víctima.

“Ellos se veían cada tanto. No tenían una relación formal, no eran novios”, aclaró una amiga de la joven, que por estas horas está internada en terapia intensiva del Hospital Evita Pueblo de Florencio Varela, con asistencia respiratoria mecánica.

A la joven la encontraron en Diagonal Los Tilos y Los Aromos, de Florencio Varela, donde el sujeto la abandonó tras disparar su arma reglamentaria en la frente de la joven.

Evelyn, 21 años, ingresó a las cuatro de la mañana al hospital de Varela. Ese mismo día la condujeron al hospital El Cruce-Néstor Kirchner donde le practicaron una tomografía y descartaron la operación. “Está en manos de Dios”, dijeron fuentes de la familia a Brown On Line.

“Ella es una persona hermosa, muy luchadora, y tuvo una vida muy sufrida. Hoy hace un mes que murió su padre”, narró una amiga de la familia a este medio.

La fiscal Fabiola Juanatey, de la UFI 2 de Lomas de Zamora, dispuso la inmediata detención de Machuca luego de que el policía entrara en profundas contradicciones en su declaración, por lo que quedó detenido por “tentativa de homicidio agravado”.

Una vez ocurrido el hecho, el acusado dio de baja a su perfil en las redes sociales.