Con el primer alegato transmitido ayer de manera remota, la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio conocido como “Vialidad” encabezada por Carlos Beraldi argumentó contra la fiscalía de Diego Luciani y Sergio Mola por “mala praxis” jurídica ante el Tribunal Oral Federal 2.

Durante siete horas expusieron testigos, peritos, contadores e ingenieros que con sus pruebas y argumentos buscarán solicitar el próximo viernes, cuando sea la propia Cristina quien hable contra los jueces, la absolución en la causa por la cual la fiscalía pidió doce años de prisión y su inhabilitación política de por vida, algo que desde las cercanías de la vice es interpretado como un juicio político de lawfare que tiene como objetivo la proscripción de la dirigenta política.

“Las irregularidades no sólo tuvieron como destinataria a la doctora Cristina Fernández de Kirchner o a esta defensa, sino que se dirigieron hacia su familia, específicamente hacia su hija que nunca desarrolló ninguna actividad política“, sentenció Beraldi.

La defensa planteó “irregularidades” en la causa e indicó que no se respetaron ni los procesos judiciales ni las instancias pertinentes de pruebas. Según detalló Beraldi, en el juicio de “Vialidad”, que también tiene a varios ex funcionarios imputados, el fiscal Diego Luciani sumó una prueba telefónica fuera de los plazos judiciales que lo permitían con el fin de vincular a CFK a una supuesta “asociación ilícita”, mismo delito por el que fue acusado Juan Domingo Perón cuando fue presidente.

Beraldi resaltó que “hubo peritos recusados por falta de objetividad” en la causa que ya se había investigado en la provincia de Santa Cruz años atrás y en la que no se había determinado delito. Beraldi reiteró que no existe otro antecedente en la historia argentina en donde un ex funcionario o funcionaria, en este caso ex presidenta por dos mandatos cumplidos y actual vicepresidenta, haya sido citado a declarar ocho veces en un sólo día.

Desde su cuenta de Twitter, CFK invitó a seguir la segunda defensa que se desarrolla desde las 9 de este martes. “Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada, como debe hacerse en cualquier juicio, que Luciani y Mola mintieron descaradamente“, escribió.