Alexis Iván Inocenti, un sujeto de 20 años, quedó detenido en las últimas horas acusado de incendiar la casa de su ex novia, que vive al lado de su vivienda ubicada en la calle Esquiú al 2900, en Lanús.

El detenido “enloqueció”, según el relato de la madre de la ex pareja del acusado, cuando la joven decidió hace unos meses interrumpir la relación que mantenían debido a haber sufrido episodios de violencia de género por parte del acusado.

“Hace dos años que van y vienen. El es muy celoso, la hostigaba, se metía por el pasillo, por el ventiluz del baño a la casa de mi hija. Es un loco”, narró la madre de la joven.

De acuerdo a las cámaras de seguridad aportadas por los vecinos del barrio, el sujeto actuó solo. Ingresó a la casa con bidones de combustible, incendió la casa en la cual se encontraba su ex pareja y su madre y luego salió para intentar apagar un incendio que en pocos segundos tomó la casa entera y la destruyó completamente.

El hecho ocurrió el fin de semana en Fray Mamerto Esquiú al 299, entre Albarracín y Allende, de Lanús Este. “Es un cínico. Me abrazó y me dijo que no había podido apagar el fuego de mi casa”, dijo la dueña de la propiedad y madre de la ex novia del acusado.