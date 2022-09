El abogado y referente de “Libertad Avanza” Carlos Maslatón compartió un curioso comentario en su cuenta de Twitter cuestionando, a su modo de ver, una característica que comparten quienes viven en Adrogué.

“Alguien puede explicarme por qué motivo, ideológico o cultural, la gente que vive en Adrogué se ve a sí misma como perteneciente a un nivel de civilización urbana superior y más importante que el resto de los que habitamos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires?“, preguntó.

Peleado con su par Javier Milei, el político que encontró un timing con sus seguidores de Twitter, con quienes comparte reflexiones, comentarios y duras críticas a diario, mencionó a la localidad cabecera de Brown y los usuarios explotaron con comentarios.

“Somos así. Me alegraste el despertar. No estaría pudiendo manejar tu complejo de porteño“, bromeó una usuaria a la que el mismo Maslatón le retrucó: “No, yo no puedo vivir fuera del ruido de la gran ciudad”.