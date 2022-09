Tamara Pons es vecina de Lomas de Zamora y emprendió sobre un innovador y destacado producto: un llavero con varias funciones que sirve para la defensa personal. La joven de 22 años ya vendió más de 3 mil ejemplares y algunos fueron pedidos desde el exterior.

El dispositivo, que estuvo inspirado en la defensa de las mujeres cuando se encuentran con una situación de violencia de género o peligro de robo en la calle, cuenta con varias funciones. Por un lado, tiene un gas pimienta color rosa y un elemento de origen japonés que es una mini estaca.

También tiene un cortador de cintas y el dibujo de un gatito que es en realidad una manopla a medida que se puede utilizar en caso de necesitar dar un golpe. Tamara logró instalarse en el mercado local y también internacional, en países como México y España.

Tamara llamó a su producto “Mamá llegué”, en relación a la frase que suelen utilizar con total normalidad las mujeres al ingresas a sus casas y sentirse a salvo. “Tenemos que deconstruir la idea de que a las mujeres nos de miedo salir solas a la calle. Es un cambio de conciencia y siempre que me lo compran deseo que jamás lo tengan que usar”, declaró Tamara en una entrevista con el diario Infobae.

“Me duele que mi mamá tenga tanto miedo de que no vuelva a casa, pero es una realidad: los femicidios ocurren todos los días y las pibas siguen terminando en bolsas. Si un día me quedo dormida en lo de una amiga y no le aviso que llegue, me puedo despertar con 17 llamadas perdidas de ella”, agregó.