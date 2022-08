Un grupo numeroso de madres se juntaron hoy en la puerta del jardín N° 904 del barrio Los Álamos para denunciar a un profesor de música, secretario y vicedirector que vive en Longchamps y que también trabaja en el Jardín N° 959 por abusar de sus hijos e hijas a quienes les daba clases.

El conflicto escaló tan alto que un grupo de Infantería se hizo presente en el jardín cito en Suipacha y Quiroga, de Los Álamos, para custodiar el establecimiento educativo y desató una serie de forcejeos con las madres denunciantes.

Todo comenzó este martes por la mañana, cuando una madre realizó una denuncia y desató una ola de denuncias que nacen a partir de testimonios, comentarios y dibujos que hicieron los chicos.

“Una criatura de cinco años no miente. Le daba juguetes a cambio de que lo tocara y le decía que no diga nada, que era un secreto. Eso me dijo mi hijo”, contó una de las madres en diálogo con Crónica TV.

“Mi hija me contó que una compañerita de sala verde le contó que le tocaron la cola en el tobogán pero que le dijo que no diga nada porque se iban a enojar con ella”, sumó otra mamá.

Una de las madres que brindó testimonio.

Según detalló Crónica, hay al menos entre seis y siete chicos que contaron haber sido abusados. Los familiares arrojaron piedras a la institución y también prendieron fuego en la calle al enterarse que el profesor, que estaba suspendido por tres días, se encontraba en el interior del Jardín N°904.

“Mi hijo está mal. Mi hijo llora de la nada, no quiere venir al jardín. Hace más de una semana que no quiere saber nada y dice que “venir al jardín es horrible y hay gente que me lastima””, detalló entre sollozos una de las madres. La mujer contó que el menor empezó a sentirse mal y a hacer “cosas que no debía”, por lo que se alarmó.

Las familias apuntaron contra la directora, a quien acusan de haber negado hasta ahora la situación. La responsable de la institución necesitó la asistencia de una ambulancia durante los incidentes.

Las madres también apuntaron contra un profesor de educación física por malos tratos. “Les grita y los mal trata a los chicos”, detalló la mamá.