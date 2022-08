Un sujeto de 30 años fue condenado este lunes a 15 años de prisión por haber atropellado y matado a Julia Valles, una oficial de la Policía bonaerense que murió al ser embestida en septiembre de 2020 cuando participaba de un control de tránsito en el partido bonaerense de Lanús.

La condena fue dictada por el juez en lo Criminal (TOC) 1 de Avellaneda-Lanús, Martin Pizzolo, tras un juicio por jurados en el que Adrián Cristian Maldonado (30) había sido declarado culpable el pasado 11 de agosto del delito de “homicidio simple”, en lo que fue el primer debate con ese sistema que se lleva a cabo en el Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús.

La pena de 15 años fue significativamente inferior a lo que habían pedido los fiscales del juicio Natalia Millone y Héctor Toneguzzo, quienes en su alegato solicitaron que Maldonado sea condenado a 25 años de prisión y la declaración de reincidencia,

El abogado de la familia Valles, Diego Raidan, había adherido a ese pedido de pena, por lo que hoy manifestó a Télam que “hubiera esperado un poco más”.

“No obstante eso, la conformidad que tengo es que fue declarado reincidente como esta parte solicitó, lo que incide en el cumplimiento de la pena del mismo”, dijo el letrado, quien agregó que el condenado “tendrá que cumplir los 15 años sin beneficio alguno, así que por ese caso, técnicamente y jurídicamente nos sentimos conformes”.

“Respecto a la familia, no hay nada que pueda devolver absolutamente nada pero creo que ha llegado un momento de mayor tranquilidad y paz para todos ellos”, agregó el defensor.

Por su lado, la defensa de Maldonado había solicitado 8 años de cárcel, el mínimo previsto para el “homicidio simple”.

Tras conocer la sentencia, la madre de Juana Valles, Mónica afirmó a Télam sentir “impotencia” por la pena que le dieron al condenado, ya que “pensaba que iban a ser mas años”. “A mi hija no me la devuelve nadie, el dolor es muy grande, es la ausencia de mi hija todos los días. Cuesta y así le hubiesen dado más, creo que a nosotros nada nos conforma, porque la ausencia es diaria. Mi duelo va a ser eterno”, expresó la mujer.

Como consuelo, la madre de Valles explicó que “este hombre no va a volver a delinquir por 15 años, y no va a volver a matar. Me quedo conforme que no va a poder salir de la cárcel en ese período, ni gozar de la libertad condicional”.

A su vez, la hermana de la víctima, Abigail, dijo a esta agencia tener “muchísima bronca de ver al asesino de tu hermana ahí, sentado como si nada, ya que en ningún momento pidió ni siquiera disculpas por lo que hizo, no le importó nada”.

“Nosotras esperábamos mas, por Juana, sabíamos que llegar a la perpetua es muy difícil en este pías, por lo menos 18 años le tendrían que haber dado”, continuó la mujer y destacó que “lo bueno es que lo declararon reincidente y va a tener que cumplir los 15 años si o si. No va a poder salir ni arruinar a otra familia”.

Juana Valles tenía 30 años y una hija de 2 años y medio al momento del hecho que ocurrió cerca de las 6 de la madrugada del 5 de septiembre de 2020 en el cruce de Catamarca y General Hornos, en el límite de Lanús con Lomas de Zamora, en el sur del conurbano.

Fuentes policiales informaron a Télam que la mujer se encontraba junto a otros tres efectivos mientras realizaban un operativo de control cuando fue embestida por una Gilera Smash con dos ocupantes a bordo que no respetaron la voz de “alto”.

La víctima sufrió graves heridas y falleció a los pocos minutos como consecuencia del impacto, pese a las tareas de reanimación del personal médico que había sido alertado por sus compañeros. A su vez, quienes iban a bordo de la moto, identificados como Maldonado y Matías Rosales (23), sufrieron lesiones leves.