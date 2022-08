Al final, no habrá suspensión total de los servicios para el día lunes 15 de agosto, tal como habían anticipado los empresarios de transporte de la líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), luego de haber cobrado una parte de los subsidios por parte del estado nacional.

La Cámara de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.) lanzaron un comunicado en el que habían anticipado que la medida se sostendría en caso de que no se abonara lo adeudado.

“Esta mañana recibimos el pago de una porción equivalente al 15% de la deuda”, explicó a PERFIL José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte. Por esta razón levantaron la medida que iba a suspender completamente los servicios nocturnos y los del lunes feriado 15 de agosto.

“Colectivos va a haber, lamentablemente no va a ser en una situación normal, pero es una alternativa para seguir funcionando en lo posible y no llegar un día y que la empresa directamente no pueda garantizar colectivos por total falta de recursos”, agregó.

“Como mínimo, hasta el miércoles de la semana que viene podríamos seguir funcionando, esperando nuevas acreditaciones”, concluyó.

En julio, los dueños de las empresas de transporte redujeron las frecuencias a la mitad en el servicio de colectivos por motivos del supuesto desfasaje en el pago de los subsidios de las tarifas. Según precisaron, el faltante de pagos representa cerca de $18 mil millones para las 170 compañías que operan en la región metropolitana.