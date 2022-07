Al final, el rumor se hizo realidad y Sergio Tomás Massa será el superministro de Economía de Alberto Fernández, pues tendrá bajo su ala las áreas de Producción (que manejaba Daniel Scioli) y Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (salió Julián Domíguez).

De este modo, Silvina Batakis se suma a la lista de ministros de Economía que menos tiempo estuvieron en el cargo (24 días) y será a partir de ahora presidenta del Banco de la Nación Argentina, en reemplazo de Eduardo Hecker.

Carlos Castagnetto (director general de Recursos de la Seguridad Social del organismo) será ahora el director ejecutivo de AFIP en reemplazo de Mercedes Marcó del Pont, que sale como lo hace Scioli, quien estuvo 43 días y mañana hará las valijas con destino a la embajada argentina en Brasil, de donde provino para reemplazar al echado Matías Kulfas.

Marcó Del Pont irá a esa Secretaría de Asuntos Estratégicos. Propios y extraños se preguntaban qué hacía Gustavo Béliz en el Gobierno. Qué estrategia era la que desplegaba. Sea lo que fuera que hacía, no lo seguirá haciendo y es uno de los pocos que no tendrá destino en ningún otra área del gobierno. El otro es Julián Domínguez, que no logró sumar los dólares del campo y deberá dejar el ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.