Una inusual situación tuvo lugar ayer en Burzaco, cuando el elegido DT por la Comisión Directiva de San Martín se presentó en la sede del club para firmar el contrato y en ese momento pidió el doble del salario previamente acordado.

Los dirigentes de San Martín no aceptaron el pedido del DT, que solicitaba el doble del sueldo acordado de palabra y el doble de los premios, y por lo tanto el ex DT de Deportivo Español no dirigirá al primer equipo del Azul en su tortuoso paso por la Primera C.

“El cuerpo técnico pidió duplicar el sueldo y los premios a la hora de la firma del contrato, pero no vamos a hipotecar al club”, comunicó la dirigencia de forma oficial.

En en la misma comunicación, San Martín de Burzaco expresó que la dupla técnica será Carboni-Banegas acompañando por Guastalgename y Molina, “todos ellos gente de la casa que afrontarán los próximos partidos con el respaldo absoluto de todo el plantel”, dijeron los dirigentes.

“A la firma del contrato que iba a realizarse en el día de hoy con el nuevo cuerpo técnico, el mismo pidió duplicar el sueldo y así también el premio. Esta Comisión Directiva decidió no aceptar la exigencia, ya que no está dispuesta a hipotecar las finanzas del club”, dijeron los dirigentes.