La comisión directiva del Club Atlético Brown de Adrogué rechazó el pedido de realización de una asamblea extraordinaria para trata un proyecto para iluminar el estadio Lorenzo Arandilla, en una solicitud hecha por la agrupación “Socios x Brown”, que elaboró un proyecto para iluminar el estadio de Brown de Adrogué.

“Nos rechazaron el proyecto porque dicen que no alcanzamos las firmas suficientes, pero la dirigencia contabilizó para esa cuenta a todos los socios, menores incluidos, que no están autorizados para firmar. Además, no nos informaron cuántos socios activos tiene el club”, dijeron desde la “Agrupación Socios x Brown.”

El pedido se realizó a los fines de “tratar la aprobación de una compra de bienes muebles para la realización de mejoras necesarias correspondientes a la colocación de luminarias en el estadio Lorenzo Arandilla”, indicaron en la presentación, respecto de un proyecto que la agrupación actualiza cada vez para presentarlo en la comisión, sin que la dirigencia del club presidido por Adrián Vairo, lo acepte.

En el proyecto de iluminación del estadio, la agrupación “Socios x Brown” elaboró un plan de acción “para llevarlo adelante conservando la integridad económica del club, sin recurrir a la tesorería de la institución”.

El grupo de socio avanzó con la iniciativa debido a que Brown de Adrogué no tiene proyectado iluminar su estadio para poder jugar de local en cualquier horario.

“Eso obliga a que la disputa de los partidos deba realizarle en horario diurno, muchas veces en horarios de difícil acceso para los simpatizantes”, dijeron provocando consecuentemente que mas hinchas logren asistir a los partidos disputados por Brown de Adrogué, lo que implicaría mayor incremento en las ganancias del club.

“Si tuviera voluntad, sería cuestión de sentarse a hablar, pero la comisión no quiere reunirse con nosotros. Son excusas los argumentos del rechazo. Cualquier pedido que presentemos lo van a rechazar”, dijo Sebastián, cabeza visible de la agrupación.

“Pueden incluirlo como orden del día en cualquier asamblea, pero no lo hacen”, reclaman desde la agrupación.

Mientras la dirigencia del Tricolor parece más enérgica para rechazar la asamblea que para iluminar el estadio Lorenzo Arandilla, Brown de Adrogué sigue sin tener la posibilidad de contar con luces en su estadio.