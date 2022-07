“Sentí todo y no podía hacer nada”, declaró la joven de Lomas de Zamora que el pasado sábado fue secuestrada, drogada y violada por un grupo. La mujer, madre de dos hijos, se encontraba en la Feria “La Salada” realizando compras cuando detectó que la seguían.

Comenzó a sentirse mal, mientras compraba una campera en un puesto. Identificó como dos hombres la seguían, e inmediatamente uno la agarró de la mano y se hizo pasar por su novio. “¿mi amor, estas bien?”, “¿querés ir afuera?”, le dijo uno de ellos, mientras le sacó la riñonera y se la pasó a otro hombre.

Desde ese entonces, empezó un calvario. La mujer declaró tener recuerdos borrosos. La subieron a una camioneta y la violaron. Luego la llevaron a unos monobocks en donde también fue violada por otros hombres.

“De momento me despertaba y sentía que me apretaban y me mordían los pezones, me pegaron cachetazos y golpes en la cabeza. En un momento advertí que uno de ellos estaba arriba mío de frente con su cara tapada y una remera blanca. Sentí cómo me violó, yo intentaba gritar y él me tapaba la boca, mientras otro de ellos me agarraba”.

La pesadilla siguió. “Después me bajaron del auto y me llevaron a uno edificio tipo monoblock que era de color verde y me encapucharon. Yo no veía nada y me daban de tomar un líquido amargo”. Soledad escuchó que entre ellos gritaron “llegó la hora”. La siguieron tocando, golpeando, violando durante horas. “Me ataron las manos y me hicieron cosas horribles”, declaró.

Necesitamos que cualquier persona que haya visto algo o tenga algún dato sobre lo que le hicieron se contacte con nosotros al mail diego@ahsderechopenal.com”, dijo el abogado Diego Stratiotis a Infobae.