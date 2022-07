La conductora y actriz nacida en Adrogué Lizy Tagliani recibió una propuesta para incorporarse a la política local. Según trascendió, el ofrecimiento realizado por Diego Santilli, actual diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, es que sea candidata a intendenta por una lista que lo lleve como gobernador.

La noticia fue lanzada en el programa televisivo “Argenzuela” que conduce Jorge Rial en C5N. Rápidamente, las redes sociales se hicieron eco de la noticia, que no es la primera vez que trasciende que Lizy podría ser candidata en Almirante Brown.

Fue la propia conductora que vive en Hudson la que se encargó de desmentirlo en su cuenta personal de Twitter. “Ja lo que me falta”, bromeó la artista y levantó una foto que subió un usuario en donde se la ve con cara de sorpresa.

“Los queridos o populares tenemos que entender que solo con eso no alcanza, no se puede dirigir nuestro destino solo siendo querido y no podría hacer algo sin preparación. A mi déjame hacer reír llorar pasar momentos y ya”.

Jaaaaaa lo q me falta https://t.co/kBxhEQWADw — Lizy Tagliani (@lizytagliani) July 6, 2022

Lizy, que se encuentra estudiando Derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, habría recibido el ofrecimiento ayer durante una reunión en la casa de Gobierno porteña, ubicada en la calle Uspallata en Parque Patricios.

“Me despierto de la siesta y soy candidata jaaaaaaa. Yo no soy ni pre ni candidata ni nada. Soy una persona q quizá puede tener una opinión de las cosas. Pero mi función en esta vida es entretener no dirigir, eso se los dejo a los q saben o al menos lo intentan”, dijo en su cuenta de Twitter.