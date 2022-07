“Taylor fue campeón unificado de la categoría. Pero ahora ya no lo es”. La frase sale de la boca de Alberto Zacarías, entrenador del boxeador de José Mármol Jeremías Ponce, por quien reclama una chance de pelea por el título mundial de la Federación Internacional de Boxeo, en virtud de que dos de las cuatros entidades le quitaron el título al actual campeón welter junior, el escocés Josh Taylor.

“Ponce, como número uno de la FIB, es el retador obligado. El arreglo era que Taylor defendiera su título ante los retadores de las cuatro entidades de boxeo. La FIB quedaba última en esa lista, entonces determinó una pelea por el título interino. Pero la AMB y el CMB le sacaron el título a Taylor. Entonces debe pelear con Ponce o dejar el título vacante. Si eso ocurre, Jeremías Ponce y Subriel Matías deberán pelear por el título mundial y no por uno interino”, le dice Zacarías a Brown On Line.

“Cuando Taylor se consagró campeón unificado, Carlos Ortiz Junior, que es el encargado de los campeonatos de la Federación Internacional, nos explicó que cada entidad tenía un turno para que el campeón unificado defendiera la corona con su retador oficial. Como la FIB, que lo tiene a Jeremías Ponce como desafiante obligatorio, quedó en último lugar, nosotros entendimos y aceptamos y esa cláusula reglamentaria, como corresponde. Pero las cosas cambiaron”, afirma Zacarías.

“Yo acepté lo que me dijo Ortiz, porque Taylor era el campeón indiscutido de los cuatro organismos, pero ahora no lo es”, explica. “Cuando se dijo que Ponce tenía que pelear por el título Interino con Subriel Matías, aceptamos. La Federación no es de reconocer campeonatos interinos, pero en este caso era viable y muy entendible, por la condición de Taylor de tener todos los cinturones, pero ahora la situación ya no es la misma, y creo que Ponce debe tener como dice el reglamento, su oportunidad como retador obligatorio. Si la Federación dejara de reconocerlo a Taylor, entonces si bien se podría hacer la pelea con Matías, pero por el campeonato regular, que también modifica las condiciones de la bolsa de los boxeadores y todo lo demás”.

Jeremías Ponce, a los 26 años cumplidos el 3 de julio marcha invicto en 30 peleas, todas ganadas, con 20 triunfos antes del límite. El puertorriqueño Subriel Matías (30) suma 18 victorias, todas ganadas por la vía categórica, y una derrota. Ponce efectuó su última pelea el 3 de abril en Hamburgo con Achiko Odikadze (23-21-1, 8 KO) a quien venció en el tercer asalto, tras derribar tres veces a su rival, que fue un reemplazo a último momento.

El 26 de febrero en Glasgow, Escocia, en su tierra, Josh Taylor (19-0, 13 KO) retuvo sus coronas y se impuso por puntos a Catterall (26-1, 13KO) quien a pesar de algunos pronósticos, le hizo una gran pelea a Taylor. Tanto que el fallo fue polémico.