El Tribunal Oral en lo Criminal 10 de Lomas de Zamora condenó a 6 años de prisión a un policía de la comisaría sexta de Claypole que en 2020 extorsionó a un vecino pidiéndole 400 mil pesos para no llevarlo preso.

Por el delito de extorsión, el tribunal lomense condenó a Marcelo Colombier, de 36 años, a seis años de prisión y lo inhabilitó por ocho años para trabajar en la función pública. De todos modos, hasta tanto no quede firme la sentencia, el sujeto seguirá en libertad.

“Coincidimos con la fiscalía en el planteo de pedir 8 años de prisión y la inhabilitación absoluta del acusado. Por eso entendemos que es un fallo ajustado a derecho”, le dijo a Brown On Line Cristian Di Fazio, quien junto con su hermano Pablo asumieron la defensa del vecino que se decidió a denunciar a dos de los agentes policiales, uno de ellos fallecido en 2020.

“El condenado va a apelar el fallo ante Casación. Llegó en libertad al juicio oral, pero no se ordenó su detención inmediata. La fiscalía entendió que no había riesgo de fuga y por lo tanto no dictó su prisión preventiva y el Tribunal que lo condenó utilizó el mismo criterio”, narró Di Fazio respecto de que el acusado seguirá libre.

Respecto de la Policía Bonaerense, el abogado consideró que “Asuntos Internos de la policía provincial hizo un trabajo de investigación excelente.” El condenado está suspendido en sus funciones hasta tanto la sentencia quede firme, un plazo que el letrado interviniente estima en un año aproximadamente.

El monto era de 400 mil pesos, luego de 200, se arregló por 130 mil. “Se exigía el saldo remanente por lo cual se genera un nuevo hecho que quedó en grado de tentativa y eso se valoró como prueba para demostrar la autoría del imputado. Con la denuncia en curso se pactó una nueva entrega pero el acusado ya había cambiado de comisaría”, aportó Di Fazio.

“Lo que uno espera es un servicio de protección, no que la persona que debe servir termine extorsionando. Esta es la mayor contradicción que veo en este tipo de hecho y es lo que debemos erradicar. Por eso creo que, en este sentido, la justicia está dando un mensaje de protección al ciudadano. Desde el Ministerio Público se hizo una investigación impecable. Esta es la única forma de mejorar el sistema”, valoró el letrado una vez dictada la condena.

Cómo fue la extorsión

Según la imputación el 31 de mayo de 2020 una pareja se acercó a la Comisaría de Claypole a denunciar el robo de un teléfono celular a su hijo. La pareja fue llevada a una oficina de la comisaría, donde se presentaron dos oficiales del Servicio de Calle de la comisaría, ambos vestidos de civil.

Uno de ellos -fallecido de Covid en 2020- le explicó al hombre que estaban por hacer otra denuncia contra él –quien estaba ahí para denunciar justamente un delito – y que, como habían averiguado tenía antecedentes, muy posiblemente el fiscal pidiera su detención.

Entonces los policías, según la imputación, le exigieron 400 mil pesos a la pareja, que sólo tenía menos de la mitad como ahorro. Apremiada por la situación y para evitar la detención de su pareja, la mujer aceptó hacer la entrega ilegal de 130 mil pesos en Diagonal Los Tilos y avenida Lacaze, debajo del puente de Claypole.

Tras la entrega del dinero el hombre recuperó su libertad y la pareja decidió denunciar a los dos policías y se inició una investigación en la UFI 8 de Lomas de Zamora que culminó en el debate oral ocurrido este miércoles 29 de junio en Tribunales de Lomas de Zamora.

https://brownonline.com.ar/95333-policiales-juzgan-a-un-policia-de-claypole-acusado-de-extorsionar-a-un-hombre-para-no-dejarlo-detenido-2022-06/