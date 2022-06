Morena Pereyra tiene 22 años y una voz con la cual anoche deslumbró al jurado del programa “La Voz Argentina”, consiguió el ingreso al reality musical de Telefé con un resultado descollante, pues los cuatro jueces giraron su silla cuando la escucharon cantar.

La joven de Burzaco empezó su audición con “Don´t Let me be lonely tonigth” y a poco de iniciar su presentación Ricardo Montaner giró su silla para sumarla a su equipo, en seguida hizo lo propio Soledad Pastorutti, mientras que Mau y Ricky hicieron uso del bloqueo a Lali Espósito y también giraron su silla.

Soledad le pidió que cantase una canción en castellano. Morena tomó aire y enseguida soltó “Barro tal vez”, la cuasi zamba de Luis Alberto Spinetta, con la cual, le dijeron, “acarició” el corazón del jurado.

La joven de 22 años eligió formar parte del equipo de Soledad, doble campeona del certamen de talentos, a pesar de los elogios que le entregaron los otros posibles equipos (Montaner y sus hijos Mau y Ricky).

Morena Pereyra España es no vidente de nacimiento, vive sola, trabaja en la Biblioteca Argentina Argentina para ciegos, empezó a cantar cuando tenía cuatro años y sus padres la acompañaron en el camino: empezó a tocar la guitarra y a cantar, pero también ejecuta el piano.

“Nosotros queríamos que sea feliz. A una niña como ella se la cría de otra manera, pero no hay que tener miedo, hay que informarse”, dijo su madre. “Cada día Morena nos enseña que sin ver se puede hacer todo”, dijo su padre.