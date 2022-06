Roberto Guerrero tiene 61 años y es vecino de Rafael Calzada hace muchos años. Se inscribió hace seis meses para competir en el programa televisivo de preguntas y respuestas “Los 8 Escalones” y cumplió su sueño: ganó el juego y se llevó un millón de pesos, dinero que utilizará para poder terminar la casa que construye junto a su familia.

“Me anoté hace seis meses y me llamaron hace una semana. Se contactó una chica de la producción y me dijo si quería participar. Lo pensé mucho, tenía dudas, las cámaras me daban vergüenza pero sabía que tenía el conocimiento lo tenía para ganar“, aseguró Roberto en diálogo con Brown On Line.

De las 24 preguntas que le hicieron, el vecino de Calzada sólo se equivocó en cuatro. “Es mucho dinero, ahora voy a poder terminar mi casa, no lo puedo creer“, aseguró emocionado, y contó que la noche previa a la grabación durmió muy pocas horas por la emoción.

“Orgullosa estuve siempre de vos como padre, como compañero. Pero hoy feliz, más allá del premio te vi contento“, escribió Lorena, su compañera de vida, en su perfil de Facebook luego de que Roberto se consagrase ganador.