Brown de Adrogué empató ayer sin goles en el Lorenzo Arandilla ante Defensores de Belgrano y desperdició la oportunidad de escoltar al líder, Belgrano de Córdoba, en el campeonato de la Primera Nacional, en uno de los dos partidos que cerraron la vigésima fecha del principal torneo del ascenso.

Ambos equipos sufrieron la expulsión de un jugador en la etapa inicial, primero fue el mediocampista Máximo Levi (16m.), para la visita, y luego el delantero Juan Pucheta (18m.), para el local. Con la igualdad, la octava que sumó el equipo dirigido por Pablo Vico, Brown es tercero con 35 puntos.

El partido fue parejo, bastante aburrido y falto de emociones en el primer tiempo y diferente en la segunda mitad, cuando Brown se animó un poco más. A los 11 minutos, centro de Contreras que pasó por el área y se lo perdió Mateo Acosta, cayéndose, abajo del arco.

Luego pasó un sofocón y debió intervenir el arquero Ramírez para ahogar el grito del Dragón. Casi lo gana el Tricolor de Adrogué a los 48 minutos del segundo tiempo tras un lindo tiro libre de Contreras que pegó en el travesaño, picó en la línea y salió.

Posiciones: Belgrano de Córdoba 43 puntos; San Martín de Tucumán 37; Brown de Adrogué 35; All Boys e Instituto de Córdoba 34; Almagro 32; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Guillermo Brown de Puerto Madtyn 31; Independiente Rivadavia de Mendoza, San Martín de San Juan y Estudiantes de Río Cuarto 29; Chacarita Juniors y Estudiantes de Buenos Aires 28; Deportivo Madryn 27; Chaco For Ever, Agropecuario de Carlos Casares y Deportivo Maipú de Mendoza (se le descontaron 3 puntos) 26; Quilmes, Deportivo Riestra y Ferro 25; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago, Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Alvarado de Mar del Plata 24; Mitre y Deportivo Morón 22; Almirante Brown 21; Sacachispas y Atlanta 20; Flandria, Güemes de Santiago del Estero, Temperley y San Telmo 19; Atlético de Rafaela 18; Villa Dálmine 16; Tristán Suárez 13; y Ramón Santamarina de Tandil 10.