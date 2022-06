Alguien la acusó de ejercer una movida marketinera para subir en las ventas, la mayoría salió presurosa a mostrar su tranquilidad tras la desmentida, otros la cruzaron con humor y acompañaron el tono de su mensaje en Twitter. Lo cierto es que la escritora de Burzaco Claudia Piñeiro está bien viva, luego de que el usuario @aifaguara contara que había fallecido en un tuit que fue levantado luego por su autor.

“ Acá, desde el más allá y para que se queden tranquilos, no es como lo esperaba , pero teniendo en cuenta que soy atea y de todos modos me recibieron con los brazos abiertos, no me puedo quejar”, respondió la escritora, novelista y dramaturga nacida en Burzaco al usuario que mal informó sobre la muerte de la autora de Betitú, La viuda de los jueves, Elena sabe, Catedrales y El Reino, entre otras novelas.

El tuitero Evaristo Carriego respondió con originalidad a la publicación de Piñeiro: “Estadísticamente, la noticia no es falsa. Solo es anticipada”. El usuario El Bosnio consignó:

“@aifaguara dice que murió, usted dice que no, respetemos todas las opiniones. O busquemos una síntesis, por ejemplo que usted estaría en un limbo. Soy dialoguista rechazo las posiciones extremas.”

Piñeiro se enteró de su muerte a través del periodista Daniel Gigena, quien ya había hecho una nota sobre la misma persona detrás de la falsa noticia, un italiano de nombre Tommasso Debenedetti que había “matado” a otros famosos escritores, como el japonés Haruki Murakami.

En ese artículo, publicado en La Nación, Gigena había logrado comunicarse con Debenedetti, quien sostenía que creaba estas cuentas falsas para demostrar que los medios de comunicación levantaban sin chequear la información. “Es como un Robin Hood de las fake news”, lo definió Piñeiro. En su caso, el “justiciero” italiano utilizó una cuenta falsa de la Editorial Alfaguara. “Yo les avisé (a la editorial) y ya denunciaron la cuenta”, dijo la escritora en una entrevista con AM 750.

Al ser consultada sobre cómo se toma este tipo de situaciones, reveló: “Me lo tomé en broma y un poquito lloré, porque con esto de las redes, te das cuenta que hay gente que te desea el mal y yo no recuerdo haberle deseado el mal a nadie”.