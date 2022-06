Brown de Adrogué perdió anoche ante San Martín de Tucumán por 2 a 1 en un partido correspondiente a la 19na. fecha de la Primera Nacional y resignó la segunda posición pára quedar tercero detrás de su verdugo.

En la Ciudadela, el equipo del DT Pablo De Muner batió al de Pablo Vico con las conquistas de Juan Imbert a los seis minutos del primer tiempo y de Lucas Diarte a los 9 de la segunda mitad, con un soberbio remate desde fuera del área. Para el Tricolor descontó su goleador, Mateo Acosta de penal a los 17 minutos del segundo tiempo.

En un partido aburrido, trabado, con falta de claridad en ambos equipos, sobre todo en el primer tiempo, los tucumanos tomaron una ventaja de dos goles que se le hizo cuesta arriba a los de Vico, quienes nunca encontraron la llave para abrir la defensa del Santo. Se cargó de amarillas Brown de Adrogué y también San Martín, con 10 tarjetas de ese color mostradas por el árbitro durante todo el partido.

El conjunto de Vico perdió luego de cuatro encuentros (tres triunfos, un empate) y con 34 puntos quedó tercero, ahora detrás de San Martín de Tucumán con 36.

Posiciones:

Belgrano 42 puntos; San Martín (T) 36; Brown de Adrogué 34; All Boys e Instituto 31; Gimnasia (M) 30; Almagro 29; Independiente Rivadavia, Brown PM y Estudiantes Río Cuarto 28; Chacarita y Estudiantes 27; Deportivo Madryn y San Martín SJ 26; Agropecuario, Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Quilmes 25; Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores de Belgrano 23; Ferro y Riestra 22; Morón y Gimnasia J 21; Atlanta y Almirante Brown 20; Mitre, Sacachispas, Güemes, Flandria y Temperley 19; Atlético de Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.