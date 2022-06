Banfield resolvió prohibirle el ingreso al Estadio Florencio Sola a los socios que agredieron a un hincha y a su hijo de cuatro años durante el partido del fin de semana pasado contra Newell’s Old Boys, de Rosario.

La Comisión Directiva (CD) del Club Atlético Banfield explicó que los socios que participaron de los incidentes que se produjeron en la tribuna Valentín Suárez serán citados por la Comisión Directiva para realizar el descargo correspondiente y luego serán sancionados.

“En el caso de los involucrados que no son socios de la institución hemos suministrado la información a los organismos de seguridad para que tomen las decisiones pertinentes dentro del marco del Programa Tribuna Segura, herramienta del Estado Nacional encargada de controlar el ingreso del público a los estadios en todo el país”, explicó la CD de Banfield.

El hincha agredido se llama Matías, de 35 años, fue a la cancha con su hijo y relató que “en la tribuna Valentín Suárez” sentó a su hijo “en el paravalanchas porque estaba cómodo ahí”.

“Pero a medida que pasaban los minutos empecé a ver cosas raras. Yo voy desde que tengo un año a la cancha y empecé a ver gente que no vi en mi vida. Los veías que caminaban, iban y venían. Y marcaban a la gente. Si cantabas en contra de (el presidente Eduardo) Spinosa o estabas cerca de alguno que cantara, te señalaban, se te quedaban mirando. Era muy evidente”, remarcó.

“En un momento lo agarré a ‘upa’ porque empecé a ver movimientos raros. Y ahí fue cuando me rodearon, dos por atrás y tres por delante. Y la amenaza fue clara. ‘Ojo vos con lo que cantás, porque si te querés ir a la Fani (otra tribuna) de acá te vas a ir pinchado’, me dijo uno y me mostró un cuchillo”, continuó el relato el hincha agredido a la página web Unidos por Banfield.

➡️ La Comisión Directiva comunica pic.twitter.com/ZllaU8xtIB — Club A. Banfield (@CAB_oficial) June 8, 2022

“Yo estaba tratando de estar tranquilo hasta que uno de ellos le pone la mano en la espalda a mi nene y ahí me saqué, le dije que no lo toque. ‘Fijate cómo me hablás porque te puede ir mal’, me dijo de nuevo y me volvió a sacar el cuchillo. Yo zafé porque tengo la suerte entre comillas de conocer a varios pibes de la barra. Y uno se acercó y le dijo que conmigo estaba todo bien. Sino no sé qué pasaba. Yo vi cómo a otros también les hicieron lo mismo y otro flaco con un nene también la pasó mal”, añadió.

En los minutos finales del partido, gran parte del estadio entonó canticos contra el presidente de Banfield, Eduardo Spinosa.

“A partir de las gestiones comenzadas la semana pasada en relación con la tribuna Osvaldo Fani, informamos que, para el próximo partido como local ante Central Córdoba, de Santiago del Estero, Aprevide se expidió ante nuestra petición y habilitó para su utilización el sector que fue ocupado por los visitantes en los partidos de Copa Sudamericana, que al momento ya cuenta con alambrado y se harán las correcciones solicitadas por el organismo antes de dicho partido”, siguió el texto.

“Continuaremos trabajando en las obras y gestiones necesarias para la habilitación del resto de la tribuna”, indicaron por último las autoridades banfileñas en el comunicado.