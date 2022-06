Ariel “Pato” Vaca, el histórico coordinador de las divisiones inferiores de Brown de Adrogué, dejó su cargo luego de 13 años de trabajo en el club del cual es hincha y en el cual jugó de forma profesional durante 10 años. Su salida se debió a profundas diferencias con la dirigencia del Tricolor. “No llegamos a coincidir en la visión del proyecto de juveniles”, le dijo Vaca a Brown On Line. “Me iba a ir a fin de año, pero me convencieron, estuvimos un mes parados porque no teníamos lugar para entrenar, luego alquilaron un predio, pero ya había un desgaste”.

Vaca era DT de reserva y de cuarta división, además de coordinador de las inferiores. “Hace un mes le dije a la dirigencia que quería dejar las juveniles para seguir en reserva, lo propuse, pero no obtuve respuesta. Yo sé cómo obré. A mí no me gusta dejar las cosas a mitad de camino, porque tenía contrato hasta diciembre y me costó mucho irme de Brown de Adrogué porque mis compañeros me lo pidieron y los chico también. Pero ya no tenía fuerzas para empujar”, se sinceró Vaca.

La falta de un espacio propio donde entrenar, la carencia de elementos y las grandes diferencias con los dirigentes explican la salida de Vaca. A pesar de todo, el amor por el Tricolor lo hace mantener viva la ilusión. “Uno tiene la esperanza de volver al club que ama. Pero para hacer las cosas bien. Tenemos que ir todos para el mismo. Eso faltó acá. Duele en el alma tomar una decisión antes de tiempo porque yo amo al club. Fue el club quien me sacó de la calle cuando tenía 14 años. Todo lo que hice, lo hice por Brown, no por quienes lo manejan, sino por Brown”, disparó Pato.

Vaca: una vida entera en Brown de Adrogué

Ariel debutó en la primera de Brown de Adrogué a sus 16 años y jugó hasta 2002. Como jugador consiguió el ascenso a Primera C en 1997, en la final ante Berazategui. Cuando se convirtió en DT volvió a su viejo amor para trabajar en las bases humanas del club, para formar y acompañar a los juveniles e infantiles. Y hasta ganó un campeonato en 2013.

“Salimos campeones en 2013 en cuarta división con chicos de la categoría 93 y 94, muchos de los cuales juegan actualmente en el ascenso como Milton Ramos, Juan Pablo Ruiz Gómez, Cristian Medina, Pastoriza, Nahuel Gómez, Nicolás Raduzzo. Entrenábamos en una cancha que era más un potrero y salimos campeones de todos modos.”

“En todos los años conocí pibes excepcionales. Yo siempre fui frontal. Dije las cosas en la cara y hasta jugadores que han quedado libres porque no los tenía en cuenta me han llamado cuando se enteraron que me había ido de Brown. Eso no tiene precio; vale mucho para mí”, reconoce el DT.

Tras su salida, Vaca hizo un agradecimiento público a sus dirigidos de las categorías 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. “Siempre traté de que tengan sentido de pertenencia y ellos, aunque no tenían nada, pusieron el pecho”, les agradeció.

Vicente Cristófano, histórico DT del Tricolor fallecido hace dos años, fue su maestro. “Aprendí de él, todo lo que sé. Si no te iba a tener en cuenta, Vicente te lo decía de frente para que no pierdas tiempo y puedas hacer tu camino. Siempre me manejé así”.

“Fueron muchos años, aprendí mucho, pasé por todas las categorías, desde reserva hasta octava. Lo que más me dolió es que no me hayan dicho nada, que ni me respondieran los llamados”, dice Vaca.