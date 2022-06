Roque Drago dejó de ser el DT de Claypole. El entrenador que devolvió al Tambero a la Primera C tras 24 años en la D comunicó su renuncia a la dirigencia en las últimas horas, tras la derrota por 3 a 1 ante Lamadrid en Villa Devoto.

Campeón del Torneo Primera D 2020 con el cual obtuvo el ascenso a Primera C, con 113 partidos dirigiendo de manera consecutiva a Claypole y habiendo realizado la mejor campaña de la historia en la C peleando hasta las últimas fechas, Drago dejó algo más que un buen recuerdo: dejó un estilo de juego que marcó al Tambero en los últimos años.

“¡Gracias por todo, Roque! Por razones personales y luego del encuentro ante Lamadrid, Roque Drago presentó la renuncia de manera indeclinable y dejó de ser el entrenador del Club Atlético Claypole. Seguirá siendo parte de la Institución pero desde otro lugar”, dijo el club desde sus redes sociales.

“Sentí que ya no podía llegarle a los jugadores”, se sinceró el ahora ex DT en declaraciones a formulada a Deportes del Sur. “Es algo que venía meditando hace un par de fechas. Hubo un desgaste por el paso de los años y por eso doy un paso al costado. Sentí que ya no le podía llegar a los jugadores. No hubo ningún problema de salud ni familiar, es puramente deportivo. Yo siento que no puedo potenciar más al grupo. La decisión va más allá de la campaña, uno en el día a día se da cuenta de diferentes cosas y el desgaste lo sufría”, dijo.