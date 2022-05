Share on Twitter

rown de Adrogué le ganó ayer 2 a 1 en el Lorenzo Arandilla a Instituto de Córdoba por 2-1 y es el nuevo escolta de Belgrano en el torneo de la Primera Nacional.

A los 10 minutos del segundo tiempo el mediocampista Matías Noble convirtió de penal el primero de los goles de la jornada. A los 16 minutos del segundo tiempo, el delantero Oscar Belinetz marcó el segundo de los goles de Brown. El descuento fue de Gabriel Graciani a los 45 minutos del segundo tiempo de penal.

Pablo Vicó cumplió 500 partidos al mando del Tricolor y como homenaje una de las tribunas del estadio llevará su nombre.

Pablo Vicó y un homenaje por sus 500 partidos

Brown llegó a los 30 puntos, quedó a siete de Belgrano y superó por uno a San Martín de Tucumán, que hoy puede recuperar la segunda posición: recibirá a Tristán Suárez desde las 21.30.

POSICIONES: Belgrano 37 puntos; Brown 30; San Martin (T) 29; Estudiantes (BA), 27; Chacarita y All Boys 26; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Gimnasia y Esgrima (M), Quilmes, Agropecuario y Almagro 22; San Martín (SJ) e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú, Riestra y Brown (PM) 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta, Alvarado y Gimnasia (J) 17; Deportivo Morón 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre y Villa Dálmine 14; Ferro y Temperley 13, Güemes y Flandria 12; Sacachispas 11; Tristán Suárez 10; y Ramón Santamarina de Tandil 9.