Share on Twitter

Share on Facebook

El futbolista colombiano Sebastián Villa quedó formalmente notificado como imputado hoy en la causa que lo investiga por el abuso sexual de una joven ocurrido en julio del año pasado en su casa de un country de Canning, y su defensa propuso una perito de parte para participar del peritaje psiquiátrico al que será sometida la víctima en los próximos días, informaron hoy fuentes judiciales.

Desde que Villa fue denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio hace una semana, las pruebas en su contra y las declaraciones de los testigos en los Tribunales de Lomas de Zamora por el episodio ocurrido el 26 de junio de 2021 se agravaron. Es la segunda denuncia que tiene el jugador de Boca, quien también fue denunciado antes por su ex pareja.

La responsabilidad institucional del club se volvió nula: pese a tener una Secretaría de Género recientemente inaugurada y un colectivo importante de hinchas en “Boca Feminista”, decidieron saludarlo en redes sociales por su cumpleaños y el propio vicepresidente, Juan Román Riquelme, declaró que “las cosas que pasan fuera de la cancha” no son materia de su interés.

“Le noté la cara hinchada, en el cuello tenía como apretones, como cuando te apretás y te queda marcada la piel”, declaró el hermano mayor de la víctima que se presentó junto a otro hermano y una amiga de víctima que lo denunció el pasado viernes. Los tres respaldaron la denuncia y precisaron que tras el hecho la joven “decía que no quería sentir más el perfume de él, se cortó el pelo, no quería comer, no quería salir”.

Esta última denuncia se suma a la realizada por Daniela Cortes en 2020. Daniela fue pareja del jugador durante dos años hasta que posteó en sus redes sociales fotos de su cara con goles. “Perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó. Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Ciudad“.

La fiscal que lleva la causa es Vanesa González, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3 Especializada en Violencia Familiar y de Género, Abusos Sexuales y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Lomas de Zamora. González tomó la medida de la prohibición de salir del país a Villa y de acercamiento a la víctima y su entorno familiar.

También libró un oficio a la Policía para que informe sobre los llamados al 911 realizados la noche del 26 de junio de 2021, y le envió un oficio al country de Ezeiza, en donde ocurrió el hecho.

A su vez, le requirió al Ministerio de Seguridad bonaerense que informe el resultado del GPS en el que quedó registrado el trayecto realizado por un patrullero que, aparentemente, llegó al country tras un llamado al 911 de un vecino.