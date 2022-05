Share on Twitter

Brown de Adrogué le ganó ayer a Sacachispas por 2 a 1, como visitante, y se colocó en el tercer lugar del torneo de la Primera Nacional, en el arranque de la 15ta fecha que se completa hoy con el resto de los partidos, incluido el juego del puntero Belgrano.

Lo pudo haber liquidado con un tiro desde la esquina de Sproat que pegó en el travesaño, cerca del final del juego; a cambio, debió sufrir sobre el final el equipo de Vico, que lo dio vuelta con goles de Matías Noble y Mateo Acosta y se colocó en el tercer lugar del campeonato con 27 puntos.

Si el campeonato terminara hoy, los dirigidos por Pablo Vico se clasificarían a cuartos de final del Reducido por llegar a Primera.

Posiciones: Belgrano 34 puntos; San Martín (T) 29; Brown de Adrogué 27; All Boys y Estudiantes (BA) 24; Chacarita y Deportivo Madryn 23; Gimnasia (M), Quilmes y Almagro 22; Chaco For Ever, Agropecuario, Instituto y Estudiantes (RC) 21; Brown (PM) 20; Riestra, 19; Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Almirante Brown y Defensores de Belgrano 18; Alvarado 17; Nueva Chicago y Atlanta 16; Deportivo Morón, Independiente Rivadavia y San Telmo 15; Mitre (SdE), Atlético Rafaela y Gimnasia (J), 14; Guemes (SE) 12; Sacachispas y Flandria, 11; Ferro, Villa Dálmine y Temperley 10; Tristán Suárez y Santamarina 9.