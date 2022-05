Share on Twitter

Share on Facebook

Un joven empleado de un local de ropa de San José encontró una bolsa con unos 70 mil pesos que segundos antes se le había caído a un señor mayor y no dudó en devolverle el dinero a su dueño.

Se trata de Kevin Leonel Gordillo, un joven de 21 años que es vendedor en el local de ropa Moha Inc de la calle Salta casi Eva Perón (Pasco) en San José, quien días pasados vio que a un señor se le cayó una bolsa con dinero, la levantó del piso, lo corrió hasta alcanzarlo y se la devolvió.

“Pasó un señor como de unos 80 años que usaba la silla de ruedas como de bastón porque no podía caminar bien y desde adentro del local vi que se le cayó una bolsa. Enseguida salí corriendo, levanté la bolsa y observé que eran fajos de 500 y de 1000 pesos que enseguida se lo devolví”, le dijo a Brown On Line el joven que es vecino del barrio San José.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del local del ropa. “No dudé ni un segundo en devolvérselo. Me agradeció, me dijo que tenía que depositarlo en el banco y se fue. Yo me quedé feliz porque hice un acto de bien”.