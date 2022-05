Carla Amenedo tiene 23 años y es campeona nacional de danzas. Oriunda de Longchamps, clasificó en 2019 en el primer puesto para competir en el mundial de Roma. Su historia ya se hizo conocida hace algunos meses, cuando por la llegada de la pandemia se suspendió su viaje y le dicen que debe comprar un nuevo pasaje. “El problema es con Despegar, que no me quiere reconocer mi ticket“, dice Carla, quien presentó varias cartas de aval que la apoyan en su reclamo. Aún espera encontrarle una solución al conflicto.



A tan sólo 50 días de la fecha de viaje, Carla sigue sin respuestas. “Mi ticket quedó abierto, viajaba para fines de junio. El mundial se pasó a España, y cuando intenté reprogramarlo me dijeron que no tienen fecha ni veinte días antes“, detalló en enero de este año en diálogo con Brown On Line.

“No tengo un sponsor, no tengo a nadie que me ayude. Yo pagué mi viaje, hice las cosas como tenía que hacerlas. Si hoy me preguntas, no viajo“, se lamenta la joven deportista en una nueva entrevista con este medio. Su objetivo es seguir visibilizando su problema hasta el último día que tenga y así lograr conseguir viajar.

“Tengo 23 años, y me queda un año de competir afuera. Gané dos veces, clasifiqué dos veces, y no pude ir nunca“, explica la joven y cuenta que “tampoco abrí una cuenta para que me depositen porque si no llego al monto que necesito, ¿qué hago?“.