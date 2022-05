El vecino de Adrogué Franco Ortellado con sus 20 años tuvo el tan ansiado debut como profesional en la primera de Lanús y emocionó a todos en la Fortaleza con sus lágrimas.

El juvenil de Almirante Brown debutó en el partido que el granete se impusó por 1-0 ante Independiente, por la 13° fecha de la Copa de la Liga Profesional 2022, con un tanto de Ángel González, y disputó los 90 minutos y se destacó con un gran nivel, siendo una de las figuras del encuentro.

Luego de finalizado el partido, Ortellado no pudo ocultar las lágrimas de alegría. Tal fue la emoción que terminó de rodillas en el suelo. De inmediato, todo el plantel fue a consolarlo y felicitarlo.

“Mi debut fue muy emocionante por varias cosas, por todo el trabajo de muchos años, por mi familia que no me dejó solo, siempre se mataban laburando para comprarme las cosas que necesitaba y me quebré por eso, me acordé de todo lo que luché por estar ahí“, explica Franco.

“Salir y ver a mis papás en la platea me agarró una cosa en el corazón, verles las caras de felicidad impresionante fue una noche que gracias a dios llegó“, agrega el joven de 20 años.

Esa alegría salió del estadio y fue derecho por la Avenida Hipólito Yrigoyen y llegó hasta el Social y Deportivo Arzeno de Burzaco, la institución barrial en donde el central dio sus primeros pasos en el baby fútbol con su categoría 2001. A través de las redes sociales, el club publicó un posteo muy emotivo felicitando al jugador por este gran paso en su vida.

“Felicitaciones, Franquito. Gran debut, serio y a la altura. Que sea el principio de una larga y feliz carrera. Nos hiciste llorar al final. Te conocemos desde los 6 años, nunca faltaste a una entrega de trofeos desde que te retiraste del baby”, expresó el texto elaborado por el club de su infancia.

Ortellado es oriundo de Adrogué: “nací acá y siempre fui criado acá, toda la vida”, explica el pibe el diálogo con Brown On Line. Nació el 30 de mayo de 2001 y dio sus primeros pasos en el baby fútbol vistiendo la camiseta de Arzeno de Burzaco en la Liga ADIAB.

Más tarde recaló en las inferiores de Lanús y se formó como marcador central. En el 2019 el defensor tuvo la oportunidad de jugar en la Selección Argentina Sub 20 para disputar el Torneo L’Alcúdia y luego 2021 tuvo un breve paso por Aldosivi de Mar del Plata. Finalmente este año regresó al Granate y en la noche del sábado 30 de abril concretó su debut en la Primera Nacional siendo titular.

“Espero seguir manteniéndome a la altura, seguir trabajando para sumar partidos. Tenemos muchos partidos importantes por delante y quiero estar. Esto sigue y voy por mucho más“, finalizó Franco.