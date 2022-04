Share on Twitter

Share on Facebook

Guardería Canina “Más Amor” es un proyecto que nació en 2018, cuando un grupo de amigas apasionadas por los animales tuvieron que cuidar a una perra llamada Frida casi por casualidad. “Siempre sentí mucha conexión y mucha empatía para con todo tipo de animales”, explica Camil en diálogo con Brown On Line y sostiene que “hoy es un día de mucha reflexión“.

“Es un día muy sensible y muy importante. Los animales son nuestros pares y nuestra familia. Invitamos a reflexionar porque hay muchos animales en posición de sufrimiento, lo vemos todos los días en la calle”, reflexiona Camil. “Más allá de ser un día para mimar, para abrazar, para cuidar a nuestros animales, reflexionar para ir más allá sobre qué estamos haciendo nosotros. A veces pensamos que como no podemos involucrarnos directamente en la vida de un animal no podemos hacer más nada. La realidad es que hay muchas posibilidades de ayudar“.

“Tenemos que comprometernos con nuestros propios animales, tenerlos en buen estado de salud, vacunados, ponerles una identificación y esterilizados“, recomienda. Desde la guardería canina de Adrogué sostienen que “los vecinos y vecinas debemos involucrarnos más: el apoyo vecinal con los perros callejeros es muy importante“.

Además del cuidado y el amor por los animales, Camil explica que desde la guardería, que primero estuvo en Adrogué y ahora en Longchamps, fomentan otras prácticas responsables como por ejemplo la adopción. Más allá del proyecto de guardería, también cuentan con una red de rescate de animales “Sin Vos No Podemos”.

Allí reciben donaciones para poder costear el tratamiento de los animales con lesiones o enfermedades. Para contactarse con el espacio y recibir más información podes hacer click acá.