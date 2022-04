Ambos viajaban en el asiento trasero del vehículo: Jhorvin Olivera Flores, de 20 años, y María Eugenia Portillo Flores, de 31, eran dos de los cuatro ocupantes que murieron el domingo Longchamps cuando el Mitsubishi que conducía un familiar suyo se estrelló a toda velocidad contra un árbol en Av. Yrigoyen al 19.000.

Los hermanos eran de Tarata, una ciudad de Bolivia que pertenece a la comunidad de Cochabamba. Su mamá murió cuando eran chicos y fueron criados por su padre con asistencia de sus abuelos. Según trascendió, esa noche regresaban de un cumpleaños de 15 en Burzaco y volvían a su casa de Glew, donde se habían radicado cuando llegaron del vecino país.

“El barrio está conmocionado porque estos niños se criaron sin su mamá y les costó mucho salir adelante”, declaró Analía, una allegada a la familia, al diario Clarín.

Antes de que se provocara el choque, los jóvenes habían parado a comprar tres tortillas, pero 300 metros después se estrellaron contra un árbol que hay sobre un boulevard. Los otros dos fallecidos que viajaban adelante son Waldo Andia Encinas, de 33 años, el conductor del rodado, y Carmen Rosalba Márquez Vargas, de 28.

“Les vendí las últimas tres tortillas que tenía. El coche estaba totalmente apagado. Los chicos estaban adentro charlando y riéndose. Cuando levanto el puesto, saludo al diariero, voy a cargar gas y encuentro un patrullero desviando el tránsito“, declaró Oscar, de 30 años, que tiene un puesto de tortillas a 300 metros del lugar donde se produjo accidente, en diálogo con TN.

Así quedó el auto tras el impacto contra un árbol del boluevard de Yrigoyen al 19000..

La noticia no tardó en llegar a Bolivia. Fran Olivera, uno de los tres hermanos de Jhorvin y María Eugenia, declaró que “el marido de mi hermano me comunicó lo que había pasado. No sabía cómo reaccionar. Un mes antes lo había abrazado porque estuvo de visita en Bolivia. Me dijo que en Argentina le estaba yendo bien. Estaba haciendo trabajos de costura”.

Saida Flores, la hermana mayor de ambos, llegó el lunes pasado a Buenos Aires, y viajó desde Neuquén, la provincia donde vive junto a la familia que formó, su pareja e hijos, desde hace varios años.