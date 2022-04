El viernes 8 de abril, María Rosa Ferreira salió de su casa en el barrio “El Roll” de Alejandro Korn y nunca más volvió. La joven de 18 años estaba en camino a un baby shower cuando fue interceptada un grupo de conocidos que la invitaron a ir al depósito de chatarra ubicado en el barrio Parque Americano de Guernica, lugar en donde solía vender el cartón que juntaba con su carro.

Allí, en ese depósito ubicado sobre la calle Guatemala 32, entre San Martín y Mesa, apareció al día siguiente el cuerpo de María. Según informó la policía, la joven estaba muerta en la cúpula de una camioneta.

“El viernes 8 de abril mi hija me pide permiso para ir a un cumpleaños. Se va a las siete y media de la tarde. Me dijo que a la una me llamaba para que la fuera a buscar. Ella no era una piba que saliera todas las noches, no fumaba, no tomaba, no se drogaba. Lo único que hacía era trabajar con el carro”, relató Paola, la madre de la chica.

Ella sostiene que su hija habría sido drogada, abusada y asesinada por un sujeto que ya tienen identificado. “Estoy viviendo en una pesadilla que es eterna. Cubren a los violadores en vez de ayudar a la familia. No hay detenidos, no hay nada, pasan, me gritan cosas y se ríen. Abel Arredondo, le dicen el Gauchito, él fue el que la violó y la mató”, sostuvo en diálogo con Crónica HD.

“Están ocultando muchas cosas. No le dejaron ver el cuerpo de su hija a la madre. Ellos (de la chatarrería) la hicieron entrar, le dieron alcohol, la metieron a una pieza supuestamente para que se recompusiera y la piba no salió más”, aseguró uno de los amigos de la familia.

Según la autopsia, la joven tenía desgarros en toda la zona pélvica, además de encontrar rastros que comprueban que fue asfixiada.