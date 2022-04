“Dos años tomándome el Roca para ir a la facultad y nunca me pasó nada. Hoy me fajaron en el tren en Alemania”, escribió Agustín Santamarina en su cuenta de Twitter. El joven tiene 23 años y en Argentina trabajaba en la zona de ckeck in del Aeropuerto de Ezeiza, por eso utilizaba el tren Roca para ir hacia la universidad. Contó que en esos años nunca le pasó nada y lo contrastó con el hecho que sufrió días atrás en Alemania.

El año pasado aplicó para trabajar como tripulante de cabina en Europa y se instaló en la ciudad alemana de Colonia. “Hasta el momento nunca había tenido ningún problema. Solo el idioma, para lo que es la vida diaria, ya que para el trabajo solo necesito hablar bien inglés”, dijo en diálogo con TN, destacando que la seguridad en Alemania es muy buena y se acostumbró a “movilizarse sin miedo”.

El hecho ocurrió cuando Agustín se dirija al trabajo en tren: “Estaba escuchando música, sentado, y viene un hombre y me pega una patada en el pie. Yo lo miré, pero se sentó. Pensé que solamente era una persona que no estaba bien, que tenía algún problema de salud mental”, detalló.

Y agregó: “Después se acercó de vuelta y me pegó una piña en la cara. A mí me salió decirle: ‘¿qué estás haciendo?’, en inglés, pero tampoco sé si me entendía. Me cambié de lugar cuando estaba ya por llegar al aeropuerto y esta persona se vuelve a acercar a mí y me pegó dos o tres veces más en la cara. Por suerte llegué y me bajé rápido del tren”.

Contó que en ese momento llevaba puesto el uniforme del trabajo, por lo que decidió no reaccionar. Algo similar sucedió con el resto de los pasajeros, que no intervinieron: “Eso tal vez en la Argentina no pasa. Había mucha gente pero nadie dijo ni hizo nada. Todos miraron la situación sin decir nada”.

El joven realizó la denuncia y contó: “La Policía se comportó muy bien conmigo. Hablaban en inglés, por lo que me entendieron todo y tomaron en serio la denuncia. Además los trenes tienen cámaras de seguridad, con lo que es posible que puedan ubicarlo”.