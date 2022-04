Share on Twitter

San Martín de Burzaco perdió otra vez este domingo en su cancha por 1 a 0 ante Real Pilar por la octava fecha del campeonato de la Primera C, donde el local quedó al borde del último escalón del torneo.

El partido estuvo atravesado por el homenaje del club a los ex combatientes de la gesta de Malvinas, a 40 años del conflico armado contra el Reino Unido. En el entretiempo, una enorme bandera argentina fue arriada por ex combatientes y familiares ante el aplauso del público y Guillermo Reck, presidente del centro de ex combatientes de Almirante Brown, recibió un reconocimiento del club.

En lo respectivo al fútbol, arrancó bien el equipo de Christian Ferlauto, tocando, con dinamismo y movilidad, pero sin profundidad. Pero ya en el final del primer tiempo, el local se cansó, pero mereció haberse ido en ventaja en esa primera mitad.

La segunda mitad trajo el gol de la visita y la consumación de que el local se acostumbró a perder en su cancha. A los 20 minutos, Fittaioli se vio favorecido por un rebote, la puso en el punto penal para el 10 López, que remató al arco, pegó en el palo y Tossi tomó el rebote para el 1 a 0.

A los 23 minutos, gran jugada de Ereros por la izquierda, le pegó abajo, la pelota pegó en el palo derecho del arquero, caminó por la línea y pegó en el poste contrario sin que nadie pudiera empujarla al gol. Fue la más clara de Sanma para empatarlo.

Enseguida Ferlauto metió al Tanque Sergi, para tratar de tener más presencia en el área. Pero San Martín cayó en la intrascendencia y se preocupa.