El Municipio de Almirante Brown colocó carteles conmemorativos con la imagen de los cinco héroes de Malvinas que entregaron su vida en defensa de la Soberanía Nacional hace cuatro décadas. Los afiches, instalados en el marco de los homenajes y las actividades por el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, ya están pegados en las ventanas en las unidades de las líneas locales de colectivos.



La emotiva propuesta, titulada “Brown tiene Héroes”, tiene como objetivo difundir y compartir con la comunidad información sobre los cinco vecinos que dejaron su vida en defensa de la soberanía nacional en Malvinas, quienes además fueron destacados como Ciudadanos Ilustres Post Mortem por el Concejo Deliberante local.



Desde la gestión del intendente interino Juan Fabiani indicaron que la iniciativa es una de las tantas actividades que la Comuna tiene preparadas para el mes de abril, luego de que a mediados del 2021 se creara una Comisión Homenaje titulada “A 40 años, Malvinas, Soberanía y Memoria”.



Dicha comisión interdisciplinaria está conformada por el Intendente, integrantes del Ejecutivo, de las distintas secretarías, del Concejo Deliberante, Consejo Escolar, ex combatientes, Bomberos Voluntarios, Parque Industrial, la iglesia y la Universidad Nacional Guillermo Brown.



Los afiches homenaje están colocados en distintos espacios dentro de los colectivos locales, los cuales cuentan con una foto e información de los cinco héroes brownianos caídos en Malvinas: Aldo Ramón Moreno, Andrés Omar Chaile, Mario Gustavo Rodríguez, Ignacio Maria Indino y Macedonio Rodríguez.



Juan Fabiani sostuvo en este marco que “desde el comienzo de la gestión de Mariano Cascallares en 2015 que empezamos un proceso de ‘Malvinización’ en Almirante Brown poniendo de relieve y en valor la vida de nuestros héroes caídos en Malvinas y también de nuestros ex combatientes”.



Mientras que el diputado bonaerense, Mariano Cascallares, afirmó que “durante todo el mes de abril realizaremos actividades y homenajes por los 40 años de Malvinas, luego de un intenso trabajo planificado con esta comisión integrada por distintas áreas de nuestro distrito”.



Este reconocimiento a los héroes brownianos fue muy bien recibido por los Ex Combatientes de Malvinas Locales, quienes calificaron a la campaña como “un homenaje muy sentido y emotivo que genera reconocimiento a nuestros compañeros, como una forma de tenerlos presentes en cada momento”.



“Es una forma de que todos los vecinos y vecinas puedan conocer sus rostros y un poco sobre su vida. Para nosotros la propuesta es muy importante y también tuvo una repercusión muy positiva en la comunidad en general y en familiares”, destacó el referente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Almirante Brown José Palacios,



Por otra parte, Adriana Rodríguez, hermana del héroe browniano Mario Gustavo Rodríguez, expresó su alegría, emoción y agradecimiento por esta iniciativa. “Me pasó que varios conocidos cuando se subieron a colectivos vieron los carteles, se sorprendieron y me hicieron llegar fotos. A mi me encantó, se me explota el corazón de alegría. Es una iniciativa muy linda, un reconocimiento por parte del pueblo de Brown”, sostuvo.



En este sentido, sostuvo que “si bien pasaron 40 años yo siento que todo es muy reciente, así que agradezco enormemente a todas las personas que estuvieron detrás de este proyecto”.