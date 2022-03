Lautaro Vivero es de Adrogué, tiene 27 años, está casado con su novia del secundario, tiene “un hijo hermoso” y un sueño grande en sus ruedas: llegar a las categorías nacionales del karting argentino, adonde empezó a correr hace seis años.

“Comencé en 2016 sin ninguna experiencia. No tengo antecedentes en la familia de alguien que quiera manejar autos de carrera, heredé la pasión a través de mi hermano pero siempre detrás del alambrado, como espectador. Un día me animé, saqué un préstamo en el banco y me compré mi karting de carrera. Así empezó todo”, resume Lautaro ante Brown On Line.

El piloto trabaja en obras civiles de Trenes Argentinos, donde, por supuesto, conduce los vehículos de la empresa. “Fuera de eso, me dedico de lleno a esto”, dice. Esto es para él el karting, su vida.

-¿Cómo fueron esos inicios?

-¡Me pegué cada porrazo! Lo digo en el sentido de que andaba muy bien en la pista pero siempre chocaba con el presupuesto y eso limita muchísimo una preparación. Así y todo, hice una temporada completa en 2016 y luego fue discontinuo hasta 2018. Este 2022 volví con experiencia con una evolución en muchos aspectos, que hoy me permiten ser más profesional.

-¿En qué espejo te mirás?

-Admiro en el karting a Lautaro Piñeiro porque tiene un gran futuro en el TC.Y en las categorías nacionales aprendo mucho de Mariano Werner, Agustín Canapino y pilotos de antes como “Yoyo” Maldonado, Jhony Debenedictis, Juan María Traverso. Extraigo sus experiencias para hacer mejor las cosas.

Lautaro con su equipo y su gran amor: el karting.

La vuelta de Lautaro

El piloto de karting de Adrogué finalizó entre los 10 primeros en la última competencia disputada en Ciudad Evita, en una jornada soñada que marcó su regreso luego de tres años alejado de las carreras oficiales de Prokart Argentina.



La carrera se disputó en el kartódromo de Ciudad Evita y contó con la participación de 21 competidores. Luego de quedar 19o. en la clasificación, el representante del equipo LRK mejoró su actuación a partir de una maniobra: en una de las las primeras curvas, donde varios rivales se enredaron él optó por otra trayectoria para avanzar.



Finalmente, cerró en el décimo lugar y su actuación dejó buenas sensaciones pensando en la próxima jornada del 24 de abril en Buenos Aires. “Llegué con mucha alegría. El objetivo es estar todas las carreras con un karting competitivo para que me dé la posibilidad de mostrar lo que puedo hacer en pista”, aseguró.



Luego, en plenas vacaciones de su habitual trabajo, debió buscar sponsors. “Cuando sos totalmente desconocido nadie te abre la puerta tan fácil. Pero caminando y caminando en la calle pude ir concretando nuevos patrocinadores”, dijo agradecido.



Al piloto de Adrogué lo apoyan Corralón Pucará de Burzaco, Luis Monteiro, Black Ops, Angus hamburguesería, Pizzería Yayi, Distribuidora Los Robles; Panadería y confitería Summus; Sur alimenticio; DS Motorsport; APDFA; Electro DRF y Tienda Mel.