Esta tarde, en la Plaza de la Memoria de Burzaco, ubicada en Humberto Primo y Pellegrini, justo al costado de las vías del ferrocarril, a partir de las 18 hs se hará una vigilia por el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, por el cual habrá feriado en todo el país.

La actividad contará con la participación de una radio abierta, intervenciones artísticas y bandas invitadas. “A 46 años del golpe genocida, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos“, es el lema de la convocatoria.