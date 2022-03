Share on Twitter

Brown de Adrogué, que visitará a Deportivo Madryn, y Deportivo Riestra, que será local frente a Chaco For Ever, tienen como objetivo obtener mañana resultados positivos que les permitan seguir entre los primeros lugares, en la continuidad de la quinta fecha de la Primera Nacional de fútbol.

En el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, el local jugará ante Brown, con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Riestra, de local en el estadio Guillemo Laza de Villa Soldati, recibirá a los chaqueños con Diego Ceballos como referí.

Brown, con 10 unidades, el equipo que conduce hace 13 años Pablo Vicó, irá en busca de los tres puntos para mantenerse en la punta de la tabla. El Tricolor ya suma tres partidos sin goles en contra.

Deportivo Madryn ascendió del Federal A y en su cancha debe hacerse fuerte para mantenerse alejado de los puestos del fondo de la tabla. Por ahora, con siete unidades, está realizando una buena campaña con Ricardo Pancaldo como DT.

Por otra parte, Riestra, con 10 puntos y Guillermo Duró como técnico, jugará un Chaco For Ever, dirigido por Daniel Cravero, que volvió al torneo Nacional y tiene en su rica historia varios antiguos “Nacionales” en los que enfrentaba año tras año a equipos de la máxima divisional.

Otro atractivo partido será el que jugará Quilmes, con seis unidades y candidato al ascenso, a las 17 en el estadio Centenario ante Sacachispas que aún no ganó, acumulando tres empates y un revés.

La programación sabatina se completará con Flandria-Atlético de Rafaela (17), Temperley-Guillermo Brown de Puerto Madryn (19.05, TyC) Almirante Brown-Estudiantes de Buenos Aires (21.10, TyC) y Güemes de Santiago del Estero-San Telmo (21.30).

Posiciones actuales: Brown (A), San Martín (T), Riestra y Belgrano, 10 puntos; Brown (PM), 9; All Boys, Deportivo Maipú e Instituto 8; Almirante Brown, Almagro y Deportivo Madryn 7; Quilmes y Chaco For Ever 6; Independiente Rivadavia, Chacarita, Gimnasia (J), Estudiantes (RC) y Atlanta 5; Atlético Rafaela, Santamarina, Temperley, Tristán Suárez, Alvarado, Ferro y San Martín (SJ) 4; Gimnasia (M), Estudiantes, Sacachispas, Morón, Villa Dálmine y Guemes 3; San Telmo, Agropecuario, Chicago, Defensores de Belgrano 2; Mitre (SE) y Flandria 1.