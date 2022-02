Share on Twitter

La leona vecina de Adrogué Agustina Albertario, una de las jugadoras mas talentosas de Argentina, pasó un incomodo momento en una entrevista en el canal de depotes TyC Sports en que llamaron al aire para preguntarle detalles de la carrera de su novio, el futbolista Lucas Alario.

El periodista Hugo Balassone comenzó la entrevista con la integrante de Las Leonas preguntándole por las chances que existen de que Lucas Alario regrese desde Alemania para jugar en River teniendo en cuenta que se viene el Mundial de Qatar.

“Mirá, eso se lo tenés que preguntar a él. Yo no tengo idea, la verdad. Es una decisión que tiene que tomar él. No entiendo mucho cómo es el mundo del fútbol. El es una persona muy profesional y le toca estar allá con su club y lo nuestro está charlado. Nos extrañamos un montón y lo banco en lo que él decida, pero no sé qué responderte”, contestó Albertario.

Al aire, los periodistas la presentaron como «la novia de Alario» y apenas mencionaron que ella era jugadora de hockey sin reparar en que es una de las figuras de la Selección Argentina y que el año pasado fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio con una destacada actuación.

Luego de la nota, Albertario se descargó por Twitter. «4 llamadas perdidas y un mensaje preguntándome algo de mi carrera.. pero cuando me sacan al aire me preguntan cosas de FÚTBOL Y de mi novio», escribió.

«‘La pareja de ALARIO’. Gracias TyC por la NOTA, después les paso el Cel de Luqui asi le preguntan de su CARRERA A EL», agregó en el mismo tweet junto al video con la entrevista.

Albertario, de 29 años, obtuvo el año pasado el premio Olimpia de Plata a la mejor jugadora de hockey sobre césped de 2021. Recientemente, se coronó junto con el combinado nacional campeona de América en Chile.