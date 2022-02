Share on Twitter

En la calle, rozando cordones y esquivando lo que sea, Paihuén Nuñez entendió lo que siempre presumía: que le gustaba la velocidad. Y comprendió también que para desarrollar la velocidad necesitaba de un circuito seguro donde no se arriesgara él ni pusiera en riesgo a nadie. Así es que el joven de Burzaco se fue convirtiendo paulatinamente en un chico que corría con desquicio en un piloto con proyección profesional que sueña con los grandes circuitos de motocicleta, mientras forja una carrera cada día: la de aprender.

“Lo que hago, lo hago con mucho esfuerzo y quiero que se conozca. Existe mucha gente que no conoce el motociclismo de velocidad en pista y creo que de saber que existe se podrían sumar para dejar de acelerar en las calles, con las graves consecuencias que eso trae. Además, como deporte, te obliga a ser disciplinado, a pensar en el futuro y a concentrarte en mejorar”, le dice a Brown On Line el joven de 29 años y vecino de Burzaco.

“Estoy trabajando en un proyecto para Almirante Brown, para brindar capacitaciones a las personas que circulan en moto en la calle, con la idea de que circulen con mayor seguridad para evitar así accidentes que son evitables si tenés la información necesaria y la práctica”.

Paihuén en la pista, su lugar en el mundo y el sitio donde busca profesionalizarse.

“Cuando conocí los circuitos tuve la posibilidad de empezar a ir una vez por mes para entrenar, sin competir. Me guardé todas las ganas que tenía de acelerar en la calle, porque sé que en un mes voy al circuito y me saco las ganas. Ahí hago las cosas que en la calle no podés hacer, por eso aconsejo dejar de correr en las calles y meterse en un circuito”.

-¿Cómo ves la calle hoy?

-Hay mucha inconciencia y eso es algo cultural. Mucha gente que anda sin casco, pensando que no les va a pasar nada. Podés caerte de la moto yendo a 20 kilómetros por hora y si te caés mal, es un golpe fuerte, te podés quebrar. También falta concientización por parte de las autoridades. Si bien deberíamos preocuparnos por nosotros mismos, el Estado debería preocuparse por controlar sobre todo y por generar conciencia. Trabajé de delivery y pasa alguien sin casco y nadie le dice nada.

Cómo es correr en pista

-¿Cómo es la actividad que hacés?

-Se trata de carreras de moto en circuitos de asfalto. Son los mismos en los que andan los autos de Turismo Carretera, donde también corren la categoría Moto G.P, categoría reina de motos a nivel internacional, que corren una vez por año en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. Lo que yo estoy corriendo es el Campeonato Argentino, que se corre en Buenos Aires, San Juan, Neuquén. Son seis u ocho fechas anuales, con un escenario rotativo. Además de eso estoy corriendo el Campeonato Bonaerense: Junín, Roque Pérez, San Nicolás, La Plata. Hay varios circuitos. La categoría para la que estoy corriendo yo es “Moto 3”, para motos de hasta 250 centímetros cúbicos.

Antes que deportista, dice Paihuén, es un trabajador, encargado en un local gastronómico y también es un estudiante: se recibió de mecánico de motos pero sigue: estudia la Tecnicatura en Mecatrónica. Eso equivale a decir que debe juntar dinero para viajar a las carreras. “Compito contra chicos profesionales pero no tengo la posibilidad de entrenar como ellos ni de ir a todas las competencias. Para eso estoy trabajando en profesionalizarme, conseguir mejores trabajos y salir a buscar sponsors”.